专栏节选：日圆跌破4，到底能不能买？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 在一二○日圆兑一美元附近盘旋了半年的日圆，五月起又出现新的贬势，日圆在六月八日这一天，一度来到一二五．二七的新低纪录，新台币兑日圆也突破了四关卡，很多经常到日本旅游的民众趁机换日圆，台币变得更有购买力，日圆变得更便宜了。

五月二十七日这天，立法院财委会邀请财政部长张盛和列席备询时，立委卢秀燕询问备询的张盛和说：出现四字头的日圆，是否是一个值得进场的买点？此时掌管财税大计的张部长突然摇身变成外汇专家，他说不论是买美元或外币，一定要有风险意识，你以为已经是新低了，可能还有更低的低点也不一定。张盛和说，没有人知道何时是最低点，他打了一个妙喻：「当菜刀在往下落的时候，不要在空中接它，到底了才能接。」

在张部长打了这个妙喻之后，日圆持续贬值、仍在持续往下滑落，而台币换日圆汇价也持续拉高，六月二日贬值到四．○二六三。对照二○一一年日本发生地震海啸后，日本海外汇款涌入，造成日圆强升，日圆兑美元写下七十五．五三的新高价，那个时候，新台币大约在二十九．五兑一美元，也等于一台币可兑换二．五日圆，如今日圆贬值到四．○二六三，等于贬幅约六成。

从地震、海啸之后，日圆改变了八○年代以来的升值轨道，逐步迈向贬值，特别是安倍当选首相后，强力主导日圆贬值，全力扭转日本经济颓势，日圆也从七十五．五三走贬到一二五左右，这一轮日圆急贬，冲击全世界，尤其是亚洲邻近的韩国及台湾影响十分重大。

现在观察日圆贬值，要从日本经济看起，失落了二十年以上的日本经济，到底有没有扭转向上的机会？各方看法不同，像陶冬博士认为日本经济就像一个老人半夜起来尿尿一般，也就是尿完了就回去睡觉了，日本深陷在老龄化的社会结构中，安倍要靠射三箭全力扭转日本经济有一定的难度，至少人口老龄化与产业结构的问题，都不是一时三刻可以顺利处理。

但是日圆急贬，日本外销产业至少已得到实质效益，最具代表性的是日本的丰田汽车（TOYOTA），去年度（到三月三十一日为止）的会计年度，税后净利达到一．八二兆日圆，创历史纪录，TOYOTA股价从二三三○日圆涨到八七八三日圆，从安倍上任以来，TOYOTA股价至少大涨二．七七倍。日本车厂从本田、日产到铃木、五十铃、山叶发动机等股价都有显着上涨。同一时间，韩系车厂如现代、起亚、双龙股价却无起色，这是日圆贬值带给日本车厂的新竞争力。

受益于日圆贬值的，还有工具机大厂发那科（FANUC）股价写下二八五七五日圆的历史天价，最具代表性的是日本的成衣大厂优衣库（UNIQLO），股价涨到五一六四○日圆。二○一一年，我率领财金文化考察团参访UNIQLO总部，那时UNIQLO股价只有八八○○日圆，如今股价大涨将近五倍，可以看出日圆贬值对UNIQLO带来的大助力。

这些年，日本产业正在寻找重新定位新的产业政策，早期「Intel Inside」的概念，已成很多日本零组件产业的新竞争利器，像是以被动元件为主的村田制作所（Murata）股价创下二○八六五日圆的新高纪录，Murata从三六○五日圆起涨，这三年涨了四．八倍；京瓷（KYOCERA）也涨到七二○七日圆；日东电工（Nitto Denko）从二六四五日圆涨到九八六四日圆，连过去跌到惨不忍睹的任天堂（Nintendo），股价都从七二五日圆拉升到二三一八○日圆。过去一直亏损不止的索尼（SONY），如今从七八五日圆一口气涨到三九七○日圆，大家熟悉的特斯拉（Tesla）供应链Panasonic，股价从三九四日圆涨到一八五三日圆，股价一口气涨了好几倍。

金融海啸过后，日经指数最低跌到六九九四．九点，到了一一年日本发生地震、海啸、核灾，日经指数一直盘旋在八○○○点左右，一直到安倍于一二年上任，日经指数才开始出现显着涨势。一三年五月，日经指数最高涨到一五九四二点再拉回，一四年底日经指数攻上一万八千点，今年再度急行军，写下二○六五五．三三点的十五年新高纪录，上一次日经指数站上两万点，已是二○○○年以前的事了。

**日圆贬值，有效改善日本企业获利**

日经指数最近出现连十二红走势，写下一九八○年代日经指数涨到三八九五七点超级大多头走势以来的连涨走势，外界纷纷怀疑日本股市是否有泡沫存在？日银总裁黑田东彦立刻跳出来表示：日股还没有出现泡沫，相对于八○年代日本资产泡沫，日本股市本益比高达百倍，如今日本股市平均本益比大约在二十六倍左右，跟过去的高本益比已合理很多，显然日圆贬值有效改善日本企业获利，日股的上涨显然有获利改善作后盾。

另一个日圆贬值带来的效益是日本服务业的出口，这也是安倍射三箭中十分重要的竞争力改善的项目，过去到日本旅游的人都会强烈感受到日本物价高不可攀，印象最深刻的是一一年，我率领的日本考察团住进日本桥的东方文华酒店，楼下正好是日本最有名的水果专卖店千疋屋，当时我看到最漂亮的芒果一颗标价六万日圆，日本最有名的哈密瓜标价五万六千日圆，草莓一盒一万二千日圆，看到这种标价，再兑换回新台币，价格实在贵得吓人。

在一一年左右，台币兑换日圆大约在二．五左右，在日本消费当然显得吃力，如今台币换日圆变成四以上，很多日本产品相对「物美价廉」。若到超市走一走，像冷冻虾一大包，标价八六三日圆，约二○○元新台币，柳叶鱼一盒三七○日圆，约九十元新台币，很多饮料折算成新台币，已比台湾便宜，就以大众饮食的吉野家来看，小碗一碗四八○日圆，大碗五三○日圆，折算成新台币，已与台湾的吉野家差不多。

再以千疋屋的天价水果来看，这次我到日本没有看到芒果，但当年五万六千日圆的哈密瓜，现在标价二万五千日圆，折算台币约六千多元，没有那么可怕了，原来一盒一万二千日圆的草莓，现在标价是四六八○日圆，大约一千多台币，如果真想吃，也不会到消费不起的地步，日圆贬值后，带动的是日本物美价廉的消费，过去很多中国观光客到香港，如今最吸引中国观光客的地方变成日本，很多中国观光客连免治马桶座都买回去。

日圆贬值带进逾千万人的海外观光客，这对高龄化的日本带来新的消费大军，过去日本消费停滞，经济成长里足不前的瓶颈逐渐改善，有了外销企业受惠日圆获利大跃升，及服务业出口带来新消费力，过去没有显着改善的日本资本支出，在今年首季终于出现突破○八年金融海啸前的强劲增长，这是安倍射三箭最想见到的数字。

日本财务省最近公布首季资本支出成长七．三％，创下一年来最大增幅，若扣除软体投资，首季资本支出成长八．一％、达十一．九九兆日圆，这是○八年以来新高纪录，这是因为日本很多企业预期日圆会再贬值，相继把海外的产能移转回到日本；另一方面，日本企业在日本经济停滞的年代，根本不敢扩厂投资，如今大家都有不增加投资，就无法面对明天挑战的想法，这也是日本产业回复的重要特征。

由于日本产业的资本支出占国内生产毛额（GDP）比重约一四％，今年构成GDP的出口，投资至少都有正面效果。日本经济专家预估今年日本GDP成长率可能上修到三％，日股强势上涨，市值已突破六○○兆日圆，也为悲情很久的日本带来信心。其中有两个面向值得注意，一是日本银行这次是日股大涨的大推手之一，黑田东彦在一三年三月二十日上任之后，日银买进日本股市ETF（指数股票型基金）累计的金额达二．八兆日圆，日本中央银行介入股市，这是破天荒的纪录，这种由政府强力主导的股市多头，企图心不下于中国这次主导的政策牛市。

另一个是日本企业开始重视股东权益报酬率（ROE），过去日本企业获利总是吝于分配现金，企业获利保留在公司，造成企业保留盈余庞大的现象。根据日银统计，到一四年底为止，日本企业的现金部位达八十七兆日圆，日本企业不配发现金，经常被小股东诟病。

这两年企业开始有了新思惟，一是积极买进库藏股，像今年三菱东京日联银行宣布买进一○○○亿日圆库藏股，股价波段涨幅达三五％。最近第一生命保险斥资一五○○亿日圆买库藏股，日本电通买二○○亿日圆库藏股，都造成股价显着上涨。

另一个是提高现金股息的发放，像日本住友电器宣布配发每股三十五日圆现金，远高于市场预期的二十八日圆，股价也创了○七年以来新高，最显着的是发那科正式宣布改变股利攻策，从每年配发净利的三○％，提升到六○％，发那科除了提高现金股息外，同时也决定积极从市场买回库藏股，注销股本，让每股净利与净值提升，这都是具体提升股东权益报酬率的作法，股价也随之明显上涨。日股上涨，公司治理能力也提升了，这是日本经济的正向能量。

一一年日圆升值到七十五．五三之后，在七十五至八十之间盘旋三年之久，安倍上任后，日圆从七十七．一六走贬，一三年五月贬值到一○三．七二，再拉回到九十三附近。一四年一月又写下一○四．七三的新低，然后在一○○．七七稳住，之后在一四年八月再度走贬，这回一口气贬到一二一．八四，日圆在一二○左右已盘旋了半年，这次又出现急贬走势，最低见到一二五．二七。

基本上，日圆从七十五．五三走贬，贬值已超过六五％，贬值幅度不可说不大。对照二次大战后，日圆是从三六○兑一美元走升，到一九八五年《广场协议》确立日圆强势升值的走势（编按：美国、日本、英国、法国及西德于一九八五年签署协议，目的在联合干预外汇市场，使美元对日圆及马克等主要货币有秩序性地下调，以解决美国巨额贸易赤字，从而导致日圆大幅升值），日圆升值过头，这是日本经济失落的最重要源头。全世界很少有国家的货币经过那么漫长的时间，造成的巨大升值，经济体受到冲击是必然。

**安倍经济学，为日本找到新出路**

安倍上任后的安倍经济学，核心精神就是从日圆贬值，宽松经济的政策为日本重新找到新出路。日圆到一二○左右，日本企业已出现正向的契机，日圆在一二○左右，应该是日本经济调整的中位数，也就是说日本在日圆一二○左右已经可以得到很好的调整，日圆这次再贬，应是主跌段后面的余波，再度大幅贬值的机率应有限。

摩根士丹利预测日圆会见到一六○左右，以一九九七年亚洲金融风暴最坏的情况来看，日圆也不过贬值到一四七．五兑一美元，这回日本经济实力已增强不少，日圆贬破一四七．五的机率应不大。尤其是日圆贬值是一刀双刃，虽然日圆贬有利出口，但对进口却会带来沉重压力，日圆应该会在一二○日圆附近寻找最适汇率的位置。

这回日圆再贬，可以看空日圆，但不可过度偏空，因为全世界没有一种只贬不升的货币，日圆贬到一二五左右，最好要有不同思惟的角度！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。