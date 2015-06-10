全球金融：中国市场前景诱人，西方交易所欲来分羹

他表示到2020年时，中国的中产阶级人数将比整个欧盟还要多。

新加坡交易所(SGX) 总裁Muthukrishnan Ramaswami说，成熟经济体的竞争是侧重于价格战，而不是竞逐新基础建设或转移至市场和服务。

德意志交易所 正在和上海证交所合作；德意志交易所的欧洲期权与期货交易所衍生品部门执行长Andreas Preuss说，他肯定两家交易所的合作将成为涉足中国内地市场流动性的有力渠道。

德意志交易所已在新加坡成立据点，但Jones暗示该交易所在亚洲还得加紧赶上，因港交所的市值已几乎是德意志交易所的三倍。

但Sprecher说，在西方仍有增长的机会，比如说帮助客户理解提报给监管当局的大量数据，并把四分五裂的市场综合起来。

Preuss则说，创新以及为衍生品市场开发零售市场也是成长领域。(完) (编译 李春喜/李婷仪 审校 徐文焰/于春红)