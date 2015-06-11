专栏节选：房市紧箍咒的后遗症--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月11日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 柏南克在访问台湾后不久，便承认宽松政策（ＱＥ）或许加重了美国财富分配不均的情况；ＱＥ是柏南克美国联准会主席任内的代表作。全球三大货币体系，美元、欧元及日圆，溢出来的资金，虽有助国际金融系统的运作，但也拉高了资产价格，包括不动产和股票，而富人持有这类资产的比重最多。现在，各国政府急于寻求对策，以舒缓财富分配恶化的现象。

但在台湾仓促对不动产增税之际，我们是否应该更深一层思考，我们的终极目标为何？以及在采取行动后，不希望见到哪些后遗症？

不动产政策要满足三大目标。首先也是最重要的，是「多数人负担得起的房价」，若缺少这一项，无法满足公民最基本的权益，人口会持续停滞，新的家计单位无法形成，社会将日益老化。由此观之，增税不是适当的工具。要让房价降到可负担的水准，只需「增加供给」即可；但是政府当前的政策和作为，反而是在限制供给。比方取消土地标售，以免刺激不动产市场；然而，真正带动不动产价格飙涨的「元凶」，是台湾缺乏一套与时俱进、且可执行的都更法令。

台北市并非过度开发，反而是拆得不够彻底。政府官员在都更的消极作为，让开发商无法拆除老旧、丑陋，甚至危险的过时建物；在这样的前提下，不管税课得再重，台北市的房价仍将持续上涨。

第二个目标是「财富更合理的分配」。课征资本利得税绝对是正确的事，然而税制通常会以我们料想不到的方式扭曲经济活动。例如，房价超过一定金额便开征豪宅税，看似针对富人课税，也产生迫使房价走跌的连带好处；但实务上，该税会让投资资金转往较低总价的房屋，反而增加中产阶级的购屋支出。最后，我们恐怕会看到，富人因豪宅税而降低房屋成本，穷人的负担却因此提高了。

遗产税由五○％降至一○％，也是高房价的元凶之一，因为降税带动资金流入，进而拉抬房价。对舒缓财富分配不均，税制结构是一个重要但迟钝的工具，应该循序渐进，先以较低税率着手，再逐步调高，才能看到效果。

最后，台湾各大城市遍布老旧建筑，或许是观光客最鲜明的印象。更好的都市规画，和更有魄力地执行都更计画，是提升台湾实体环境和生活品质的最佳途径。

积极和惩罚性的税制，可轻易博取媒体版面，也能满足民众对社会公义的期待，但却可能无法达到我们真正想要的结果。聚焦在房屋供给和品质，而非只是苛捐重税，才是开明、有效的政策。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。