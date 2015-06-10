香港热股：人和商业拟以65亿港元进军中国农产品市场，复牌股价曾涨逾18%

路透香港6月10日 - 中国地下商城开发及营运商--人和商业 周三宣布，将以总代价65亿港元向关连人士收购一家在中国营运农产品市场的公司股权。人和商业周二早盘中途停牌，今天恢复交易后，早盘股价最多曾涨18.3%

人和商业的声明称，总代价65亿港元其中50.2亿港元将透过发行约122.44亿股新股支付，每股作价0.41港元，较公司停牌前最后报价0.82港元折让50%。余款14.8亿港元则以承担有关贷款的形式支付。代价股份相当于公司经扩大后已发行股本约27.85%。

拟收购的公司主要业务在中国六个城市，包括哈尔滨、齐齐哈尔、渖阳、贵阳、牡丹江和寿光营运八个农产品市场，主营菜蔬、副营水果、海鲜食品、肉类、粮油和其他食品的零售批发业务。

卖方并向人和商业提供利润担保，目标集团于截至今年底止年来的无形资产摊销前和税后净利将不少于5亿元人民币，2016年度则不少于6亿元人民币。

卖方为一家由寿光地利全资拥有的企业，而寿光地利则由人和商业大股东兼公司主席戴永革妻子最终持有67.86%，因此属关连人士。交易因此须经独立股东在稍后举行的股东特别大会上进行审议。

人和商业早盘最多曾大涨18.3%至0.97港元，香港时间11:00升幅收窄至3.66%，报0.85港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)