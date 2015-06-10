中国汇市：人民币早盘窄幅整理交投清淡，缺乏指引汇价料难破区间

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月10日 - 人民币兑美元即期 周三早盘维持区间窄幅整理，中间价则小幅升值，交易员表示，市场交投极为清淡，早盘至今汇价维持在不足20个点子内窄幅整理，缺乏信号指引，短期汇价仍难以突破此前6.19-6.21元盘整区间。
他们并表示，近期亚洲新兴市场货币普遍走贬，但对人民币而言，除了离岸CNH变动有点影响之外，关键还是客盘的供求关系。
“无力吐槽了，10几个点的波动，怎么折腾，我都不知道要讲什么；现在大家都做股票去了，3点股市收盘以后这市场才会动动，不过也都是小折腾，”一中资行交易员表示。
北京时间10:57，人民币兑美元即期报6.2056元，上日收报6.2057元。今日人民币兑美元中间价 为6.1173元，上日中间价为6.1179元。
截止北京时间11:00，人民币兑美元即期交易量 成交量仅为40亿美元。
全球汇市方面，美元指数周三小跌，但仍受美国公债收益率上升的支撑，投资者谨慎关注旨在避免金融危机的希腊谈判进展情况。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2465/6.2515，上日尾盘为6.2425。
北京时间10:58，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2107/6.2127元，上一交易日尾盘报6.211元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。