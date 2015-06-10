中国汇市：人民币早盘窄幅整理交投清淡，缺乏指引汇价料难破区间

路透上海6月10日 - 人民币兑美元即期 周三早盘维持区间窄幅整理，中间价则小幅升值，交易员表示，市场交投极为清淡，早盘至今汇价维持在不足20个点子内窄幅整理，缺乏信号指引，短期汇价仍难以突破此前6.19-6.21元盘整区间。

他们并表示，近期亚洲新兴市场货币普遍走贬，但对人民币而言，除了离岸CNH变动有点影响之外，关键还是客盘的供求关系。

“无力吐槽了，10几个点的波动，怎么折腾，我都不知道要讲什么；现在大家都做股票去了，3点股市收盘以后这市场才会动动，不过也都是小折腾，”一中资行交易员表示。

北京时间10:57，人民币兑美元即期报6.2056元，上日收报6.2057元。今日人民币兑美元中间价 为6.1173元，上日中间价为6.1179元。

截止北京时间11:00，人民币兑美元即期交易量 成交量仅为40亿美元。

全球汇市方面，美元指数周三小跌，但仍受美国公债收益率上升的支撑，投资者谨慎关注旨在避免金融危机的希腊谈判进展情况。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2465/6.2515，上日尾盘为6.2425。

北京时间10:58，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2107/6.2127元，上一交易日尾盘报6.211元。