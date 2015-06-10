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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 11:40 BJT

中企海外债券：金风科技拟担保子公司发行最多3亿美元三年期债券

路透香港6月10日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技 称，拟担保子公司在境外发行最多3亿美元三年期债券。

据公告，债券的发行人为金风科技全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司，总额不超过3亿美元，期限不超过三年（含三年），利率按照市场情况确定。

金风科技表示，是次募集资金用于公司日常运营，包括但不限于补充流动资金和偿还银行借款。

中国银行 以出具美元备用信用证的方式为本次发行美元债券提供担保，并由金风科技向中行提供反担保。

截至去年底，金风新能源的总资产为20.72亿元人民币，净利润约5,883万元，总负债13.94亿元。

香港时间11:32，金风科技H股升0.34%，报17.9港元；其A股则跌0.12%，报24.52元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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