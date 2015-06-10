中企海外债券：金风科技拟担保子公司发行最多3亿美元三年期债券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月10日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技 称，拟担保子公司在境外发行最多3亿美元三年期债券。
据公告，债券的发行人为金风科技全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司，总额不超过3亿美元，期限不超过三年（含三年），利率按照市场情况确定。
金风科技表示，是次募集资金用于公司日常运营，包括但不限于补充流动资金和偿还银行借款。
中国银行 以出具美元备用信用证的方式为本次发行美元债券提供担保，并由金风科技向中行提供反担保。
截至去年底，金风新能源的总资产为20.72亿元人民币，净利润约5,883万元，总负债13.94亿元。
香港时间11:32，金风科技H股升0.34%，报17.9港元；其A股则跌0.12%，报24.52元。（完）
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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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