美国个股：美国检方考虑因点火开关召回问题对通用汽车提起刑事指控

路透华盛顿6月9日 - 据华尔街日报周二报导，美国联邦检察官正在考虑对通用汽车(General Motors) 提起通信欺诈刑事指控，因该公司未能及时召回安装有缺陷点火开关的汽车。

该报援引知情人士的话称，纽约的联邦检察官正考虑其他可能提起的指控，尚未做出最终决定。报导称，当局希望在夏末或初秋与通用汽车达成一项和解。

路透未能立即证实该报导，也未能立即联系到美国司法部和通用汽车的代表就此置评。

通用汽车在发给华尔街日报的声明中称，该公司正在“全力配合”司法部。

据华尔街日报报导，检察官已判定，通用汽车可能隐瞒了有关点火开关的信息，并做出了误导性陈述，这使当局将焦点集中在通信欺诈指控上。