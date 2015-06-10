《路透峰会》摩根士丹利财管部门总裁称，美联储今年或许升息两次

路透纽约6月9日 - 摩根士丹利 财富资产管理部门总裁弗莱明(Greg Fleming)指出，他认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在9月开始升息，年底前可能二度升息。弗莱明是摩根士丹利最高层级主管之一。

“美国经济动能很强，而且野性冲动(animal spirits)--这个美妙词语--似乎已经展现效力，”弗莱明周二在纽约的路透财富管理峰会上表示。

“从我有利观察的位置来看，没错，我确实认为美联储9月会升息，”他并表示美联储“有可能”在12月再度升息，要视经济数据力道而定。

弗莱明的看法有别于摩根士丹利自家的经济分析师，他们认为美联储第一次升息将在12月。

不过他也提醒，他的看法有可能过度乐观。他表示，半年或一年前，他会预测升息时间更早。

还有不少人和弗莱明一样乐观。自2009年以来，多数华尔街高层及经济分析师对于美联储开始升息时机的预测都严重失误。

“2009年时大家都认为，到2010年时或许会进入正常周期，”他称。“过了六年，现在还是零利率。”(完)