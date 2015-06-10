中国货币市场：回购利率低位徘徊，新一轮IPO影响料仍有限

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月10日 - 中国银行间市场周三主要回购利率依旧在低位徘徊。尽管新一轮IPO将在下周登场，但今日跨申购周期的资金供给不改宽松，预计本轮IPO对流动性整体影响仍有限。
交易员指出，目前跨季末的资金需求犹存，而本周Shibor中长端利率亦开始走稳，近期若货币政策无进一步动作，资金价格料维持低位震荡走势。
华东一银行交易员表示，“还是很宽松的，昨天公布了IPO，感觉7天、14天出的还是挺多的，大家还不太担心。”
她还谈到，在多数银行头寸都相对宽裕的情况下，目前市场上的资金需求主要集中在隔夜和一个月期限上，后者是因为季末因素的影响，“就想把季末跨过去，不想借太长的。”
她并预计，短期资金价格仍会基本保持稳定，不过下周随着IPO临近，七天回购跨申购周期后，在押信用债增多的带动下，其加权利率可能会有所上涨。
自6月起，一年期Shibor 跌幅也明显放缓，本周起则一直持稳在3.40%。
中国证监会周二稍晚下发新一批24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，网上申购日集中在下周四至下周五。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.0721 1.0642 +0.79
七天 2.0439 2.0224 +2.15
14天 2.3869 2.3661 +2.08
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.0200 0.1550 +86.50
七天 1.5500 1.0100 +54.00
14天 2.5600 1.6050 +95.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.1700 1.1700 +0.00
七天 2.1200 2.0800 +4.00
14天 2.4100 2.4000 +1.00
Shibor
其中:隔夜 1.0830 1.0710 +1.20
七天 2.0520 2.0490 +0.30
三个月 2.9020 2.9020 +0.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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