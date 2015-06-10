更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦淡然以对美元兑日圆进一步上涨的可能性

“如果美国加息预期被全部消化，那么美元兑日圆就没有理由进一步上扬，”黑田东彦表示。

“不能说美联储加息一定会导致美元兑日圆上扬。”

美元兑日圆 持稳在124.38日圆，但仍低于上周五触及的13年高位125.86。当时美国公布意外强劲的就业报告，强化对美联储今年开始升息的预期，推动美元大涨。

日本央行仍在实行量化宽松计划，一些分析师曾表示，日美两国货币政策迥异将推高美元兑日圆。

但黑田东彦在国会回答提问时，试图淡化这种设想。

“只根据美联储已经缩减刺激并考虑升息，很难得出确定结论，说美元将进一步上涨，”黑田东彦指出。

黑田东彦重申，预计将在2016财年上半年前后实现2%的通胀率目标，日本央行将继续推行量化宽松举措，直至见到通胀率稳定在这一水平附近。

两位国会议员表示，日本央行无需维持超宽松政策，因为日本经济已经大幅改善。