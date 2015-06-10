更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦淡然以对美元兑日圆进一步上涨的可能性

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“如果美国加息预期被全部消化，那么美元兑日圆就没有理由进一步上扬，”黑田东彦表示。
“不能说美联储加息一定会导致美元兑日圆上扬。”
美元兑日圆 持稳在124.38日圆，但仍低于上周五触及的13年高位125.86。当时美国公布意外强劲的就业报告，强化对美联储今年开始升息的预期，推动美元大涨。
日本央行仍在实行量化宽松计划，一些分析师曾表示，日美两国货币政策迥异将推高美元兑日圆。
但黑田东彦在国会回答提问时，试图淡化这种设想。
“只根据美联储已经缩减刺激并考虑升息，很难得出确定结论，说美元将进一步上涨，”黑田东彦指出。
黑田东彦重申，预计将在2016财年上半年前后实现2%的通胀率目标，日本央行将继续推行量化宽松举措，直至见到通胀率稳定在这一水平附近。
两位国会议员表示，日本央行无需维持超宽松政策，因为日本经济已经大幅改善。
如果这种观点在政界愈发得到认同，可能缓解日本央行在如果今年稍晚通胀上升放缓的情况下、再次放宽政策的压力。(完) (编译 李婷仪/李爽 审校 徐文焰/艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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