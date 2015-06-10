美国个股：阿里巴巴主席马云访问纽约，称公司不是要与美国企业竞争

路透纽约6月9日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴集团 创始人暨董事局主席马云表示，阿里巴巴到美国来不是为了争夺市场份额，而是希望帮助美国小企业将产品更多地卖到中国。

公司发言人Greg Jenkins在电邮中称，马云本周正在美国访问，宣讲阿里巴巴的全球战略，并希望帮助澄清对于公司的误解。

“我们到这里来不是要竞争，”马云周二在纽约经济俱乐部称。

阿里巴巴绝大部分营收来自其占据绝对优势的国内网上商城，但该公司一直在海外积极投资一系列产业。

不过公司在美国的扩张方式比较保守，并没有像一些人臆测的那样，在去年9月创纪录的250亿美元IPO完成后对美国市场发动直接突袭。

马云表示，他经常被问到阿里巴巴是否会“侵入”美国，并与亚马逊 及Ebay 展开争夺。去年该公司推出了一个直接面向消费者的小型美国网站11Main.com，是一个针对小企业的互联网销售平台。