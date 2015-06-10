MERS疫情：台湾两大航空公司7月底前赴韩航班减幅近半，因当地疫情扩散

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月10日 - 台湾两大航空公司--华航 和长荣 周三表示，7月底前将赴韩国的航班减幅近半，因韩国的中东呼吸综合征(中东呼吸症候群, MERS)疫情扩散。
声明指出，自6月中旬至7月底为止，华航飞往韩国每周由42航班将减至27航班；长荣则将每周的航班由20班减为7班。
华航并表示，本月初以来，约15%的航位预订已被取消。
韩国卫生部周三公布，又有两人死于中东呼吸综合征(MERS)，并新增13例病例，总数达到108例。
台湾卫生部门周二调整韩国旅游疫情建议，将警示范围扩大至韩国全境。
本地时间11:44，华航升0.77%报13.10台币；长荣航升2.05%报19.95台币。台股加权股价指数 则升1.47%。(完) (采访 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。