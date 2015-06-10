中国证券：新三板今年有望实现市场分层，以期实现差异化管理--董事长

路透北京6月10日 - 中国全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）董事长杨晓嘉近日撰文指出，新三板是中国资本市场最大的创新，随着市场不断发展壮大，新三板的创新空间将会更大。新三板今年在制度创新方面的重头戏还是实现市场分层，其目的是实现差异化管理。

她在《清华金融评论》上发表署名文章称，新三板下一步的工作目标是进一步扩大覆盖范围，加快在更大的范围、更深的领域拓展业务。目前各级政府加大对新三板的政策支持，中介机构亦加大对新三板投入；市场主体积极主动衔接新三板；新三板与主板和区域市场间的相互联系、联动开始发力。

文章指出，在交易机制上新三板将大力发展做市转让方式，进一步完善股票价格形成机制；在提高市场效率上，将通过探索内部分层、开展股票质押式回购业务试点、引入符合条件的非券商机构开展推荐和做市业务、优化挂牌审查等创新方式，不断提高服务市场能力。 除此以外，新三板还将加快研究建立全国股转公司自律监管规则体系，并充分运用互联网大数据和云备份技术，加快自律管理方式的转变。

中国证监会此前取消一批行政审批项目，例如沪深证交所以及全国中小企业股份转让系统（新三板）上市新的交易品种审批。