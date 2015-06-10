台湾债市：公债殖利率随美债收升，关注台股后续走势

* 股市止跌反弹，资金暂停移入使交投冷清

* 美债趋势转空，台债因资金充沛中性偏多

* 后续观察台股表现，若持续上涨对债市较不利

路透台北6月10日 - 台湾公债殖利率周三收升。交易员指出，受美债殖利率弹高以及台股止跌弹升影响，今天台债殖利率跟着走扬，惟上升幅度不大，主因市场资金浮滥，殖利率弹高即有大型公股银行承接，使得空方不敢轻举妄动，交投冷清。

他们表示，随着股市止跌走升，避险需求减弱令债市缺乏资金动能走势偏弱，但中性偏多格局没有改变。由于市场资金依然充沛，预料短期内五年券104/9 将在得标利率1.005%附近狭幅波动，适合当冲交易；而10年增额券104/5R 发行前交易殖利率只要弹至1.56%以上即吸引短线操作买盘介入。

〞美债在技术上应该已经转为空头，但台债市场资金太多，继续走自己的路，趋势还是中性偏多。〞一大型公股银行交易员说。

大型公股银行交易员认为，尽管美债殖利率已弹破2.3%的多空分水岭，并站上2.4%，此举显示美债已进入空头，但台、美债市表现不同调，在空头不敢造次下，料短线殖利率无法随美债往上冲，甚至是多方略占优势。

交易员说，台债能否与国际债市走势一致，必须有外资大举汇出，市场资金趋紧等条件配合，殖利率才有可能反弹；否则以目前资金宽松，大型银行偏多，空方较难有伸展空间，惟多方亦不敢主动出击，殖利率不易摆脱区间狭幅波动格局。

台湾股市周三反弹收升逾1%，远离昨天创下的四个半月低位。大盘加权股价指数 收升1.16%报9,298.5点。

交易员预估，明日五年债104/9期殖利率主交投区间暂看在0.98%-1.03%；10年增额券104/5R 发行前交易殖利率暂看1.52%-1.56%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/9 +0.56 1.0105 1.0038-1.0110 53.5

10 104/5R +1.22 1.5523 1.5440-1.5523 48.0

本周余日全球重要经济事件和数据包括：

6月10日(三)：英国及法国4月工业生産；经济合作暨发展组织召开2015年税务会议(至11日)；英国央行总裁和财长讲话。

6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；中国5月工业增加值；中国5月工业增 加值；中国1-5月固定资産投资(不含农户)；韩国5月进出口物价；法国第一季非农就业岗位修正值；澳洲5月 就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持续性报告；韩国央行利率决议；加拿大央行金融体系检 视报告；德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话。

6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者物价指数(PPI)； 欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。

30 104/8 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5R 1.5523

5 104/9 1.0105

3 104/1 没有成交