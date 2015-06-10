香港个股：远东宏信向中信证券出售逾34亿元基础资产，实施ABS计划

路透香港6月10日 - 中国中化集团旗下融资租赁业务分支远东宏信 周三称，拟向中信证券 出售34.1亿元人民币基础资产，后者将资产打包成为资产抵押证券（ABS）计划。

远东宏信在联交所一份声明中称，于支付代价后，该公司将不再拥有基础资产的任何权益或权益，买方随之将基础资产证券化，并在市场上为投资者推出ABS计划。”

公司并表示，“此举将会加快本公司资产的整体流转，并提升所带来的整体收益。”

是次向中信证券出售的基础资产，由远东宏信与其他承租人订立的188项融资租赁，来自该等融资租赁的权利及权益所构成，于4月27日账面总值约33.5亿元。

中国央行此前称，受利率市场化改革尚未完成等宏观因素制约，中国仍处于推进信贷资产证券化常规化发展的初期，信贷资产证券化产品尚未成熟和定型，今年将稳步推进信贷资产证券化扩大试点工作。

远东宏信称，预计出售交易将带来3,070万元净收益，而套现所得款项将用于未来融资租赁交易。

该公司的业务涵盖医疗保健、包装、运输、基础建设、工业装备、教育、纺织、电子信息以及船舶中介及租船服务等其他领域，于去年末的综合资产总值超过1,100亿元。

香港时间13:16，该股升1.63%，报7.47港元。（完）

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