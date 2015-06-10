台湾货币市场：短率区间高位承压，因应税款上缴令银行间资金多缺不一

* 短率区间高位承压 * 税款上缴令资金多缺不一 * 短票及RP利率持平不变 记者 詹静宜 路透台北6月10日 - 台湾银行间短率周三区间高位承压。资调人士表示，由于今日为个 人综所税信用卡扣款银行出帐日及综所税金融机构委托取款首批提兑日，估算合计总金额约 1,300亿台币，稍令银行间资金略显多缺不一，部分银行稍有调高对小型银行及票券商的拆 款短率。 他们指出，本次综所税款上缴金额高于市场预期，其中推估首批委托取款金额800余亿 台币，高于市场初估的700余亿，有助于带动资金需求稍有增温，银行间也为因应综所税款 资金配置，整体银行间资金情势未若此前宽松，从上日起短率区间高位已稍见上移。 〞钱多那方只是这两天比较有利，过了就好了。〞一位大型民营银行资调人士说。 上述资调人士并称，今日为个人综所税款对资金调度影响的高峰，随着税款入库的影响 增温，已微幅拉高对银行间的拆款利率，但预估税款缴库的影响只是暂时的，因为此前银行 已为综所税预作准备，这两天资金情势只是稍微比较紧而已。 市场关注的首批个人综所税金融机构委托取款提兑日落在10日，为此次综所税款的大宗 ，并将在11日税款入库；第二及第三批则各在6月17及26日，入库日在18日及29日。 本地时间13:02: 今日盘中报价 上日收盘 台币兑美元 升2.28角报31.074 31.302 台湾加权股价指数 涨1.34%报9,310.35 9,191.87 隔夜银行间拆款加权平均利 0.388% 0.388% 率 --今日区间 0.295-0.390% 0.295-0.430% --一周拆款利率区间 0.388-0.450% 0.380-0.455% --两周拆款利率区间 0.390-0.450% 0.390-0.450% **发票量偏少** 短票方面，大型票券商指出，周三发票量仍旧偏少，交投以到期续作为主，周四及周五 发票量可望例行性增温，目前银行端买票需求活络令短票利率续处低档，现阶段以0.58%的 较高利率引导银行承作较长天期的90天短票。 “这两天有税款上缴因素，但票少，利率没什么影响。”一位票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%，零星交投落在0.57%， 部分中小票商仍成交0.57-0.59%，大致持平上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 566%，前日亦在0.566%，上日成交量71.82亿台币，前日为85.44亿。 台湾央行今日存单到期金额1,973亿台币，存单发行金额待稍晚央行公布。 本周央行存单到期共9,773.7亿台币，本周余日落点大致为：周四1,471.2亿台币与周五 2,056亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为154亿台币，累积超额准备为639亿台 币、加计前期1%的超额准备为1,606亿台币。 **RP利率持平** 债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日债券交割因素较多令寿险端资金略 显分配不均，投信端则是持平变化不大，至于银行端因应综所税上缴令流动性稍有转弱，但 整体资金还算充裕，且券商资金缺口小，令RP利率持续持于既有区间。 “银行端的钱没有像之前一样吃到饱。”一位大型证券商资调人士说。 交易员指出，虽然今日交割变数较多，包括交割中信银金融债120亿台币、台新银金融 债91亿台币及中龙钢铁公司债100亿台币及JPMorgan Chase发行国际债券2.14亿美元，但交 易商已提前作好准备，今日交割并不影响资金调度。 本周债券交割因素仍须留意周五将交割300亿台币的五年公债104/9期及美商花旗集团的 3.6亿美元国际债券。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.6 4%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也没变化。今日主要成交在0.45-0.48%左 右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0 .46%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 曾祥进)