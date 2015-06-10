台湾股市：收升逾1%远离四个半月低位，短线料在年线附近盘整

路透台北6月10日 - 台湾股市周三反弹收升逾1%，远离昨天创下的四个半月低位。分析师表示，台股技术面跌深酝酿反弹契机，且指标企业--台积电 释出乐观讯息，扭转了台股悲观气氛。短线台股料在年线附近整理。

大盘加权股价指数 收升1.16%报9,298.5点；今日成交初值 为980.44亿台币，上交易日修正后为1,088.66亿。

凯基投顾分析师张明祥说，〞昨天融资也大减54亿，断头的很多，筹码清洗了。〞

他并指出，原本市场猜测美国指数供应商MSCI明晟 ，可能将中国A股列入该公司新兴市场指数，若真如此恐怕会排挤了原本已在该指数内台股的权重，致令外资调配投资比重时将减轻台湾的持股。不过， MSCI明晟公司宣布推迟纳入中国A股。

美国指数供应商MSCI明晟 周二表示，将推迟将中国A股列入该公司新兴市场指数，但一旦解决市场进入问题，就有望纳入。

尽管市场对于景气前景忧虑，台积电营收不利的传言纷纷，但台积电董事长张忠谋周二在股东会上对公司营运释出乐观讯息。预料今年公司营收年成长率料达13-19%，与过去言论相符。

张明祥也说，短期之内昨天的收盘低点9,191.87应已是波段低位，底部确立。只不过，在景气前景尚未十分明朗的此刻，台股预料会在年线附近先进行盘整，今日台股年线收在9,325点。