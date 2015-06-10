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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 13:55 BJT

《全球汇市》日圆兑美元大涨，此前日央行总裁称日圆疲弱

希腊、法国与德国领导人计划周三举行会议，但有关希腊本周能否达成协议的担忧令会议蒙上阴影。

欧元兑美元 日内小涨约0.1%，至1.1293美元，继续从周一重挫1.5%的跌势中回升，当时触及本周低点1.1082美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1292 1.1283 +0.08 -6.65 1.2097

美元/日圆 122.76 124.32 -1.25 +2.57 119.68

欧元/日圆 138.62 140.27 -1.18 -4.25 144.78

美元/瑞郎 0.9296 0.9310 -0.15 -6.49 0.9941

英镑/美元 1.5422 1.5384 +0.25 -0.97 1.5573

美元/加元 1.2312 1.2336 -0.19 +5.97 1.1618

澳元/美元 0.7702 0.7687 +0.20 -5.71 0.8168

新西兰元/美元 0.7155 0.7130 +0.35 -8.23 0.7797

澳元/日圆 94.530 95.560 -1.08 -3.29 97.750

新西兰元/日圆 87.830 88.640 -0.91 -5.87 93.310

英镑/日圆 189.32 191.25 -1.01 +1.58 186.38

澳元/新西兰元 1.0756 1.0768 -0.11 +2.74 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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