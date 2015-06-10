《全球汇市》日圆兑美元大涨，此前日央行总裁称日圆疲弱

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
希腊、法国与德国领导人计划周三举行会议，但有关希腊本周能否达成协议的担忧令会议蒙上阴影。
欧元兑美元 日内小涨约0.1%，至1.1293美元，继续从周一重挫1.5%的跌势中回升，当时触及本周低点1.1082美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1292 1.1283 +0.08 -6.65 1.2097
美元/日圆 122.76 124.32 -1.25 +2.57 119.68
欧元/日圆 138.62 140.27 -1.18 -4.25 144.78
美元/瑞郎 0.9296 0.9310 -0.15 -6.49 0.9941
英镑/美元 1.5422 1.5384 +0.25 -0.97 1.5573
美元/加元 1.2312 1.2336 -0.19 +5.97 1.1618
澳元/美元 0.7702 0.7687 +0.20 -5.71 0.8168
新西兰元/美元 0.7155 0.7130 +0.35 -8.23 0.7797
澳元/日圆 94.530 95.560 -1.08 -3.29 97.750
新西兰元/日圆 87.830 88.640 -0.91 -5.87 93.310
英镑/日圆 189.32 191.25 -1.01 +1.58 186.38
澳元/新西兰元 1.0756 1.0768 -0.11 +2.74 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 张若琪/李婷仪/王丽鑫/白云/王兴亚/许娜)
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