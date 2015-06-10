基金观点：贝莱德称对MSCI推迟纳入中国A股表示支持

路透香港6月10日 - 对于美国指数供应商MSCI明晟 推迟将中国A股纳入环球基准指数，全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock） 周三称，对此决定表示支持。

贝莱德在一份声明中称，“我们对MSCI就是否将中国A股纳入于环球指数的过程中作出深思熟虑表示支持，同时意识到要将A股纳入其指数还需面对的实质问题。”

作为全球跨境投资翘楚，贝莱德称，欢迎并称许中国政府在开放资本市场及扩大全球投资者参与内地股市所推行的政策。

“我们相信，中国当局了解此等事宜，且着意迅速解决问题。”贝莱德表示，“随着中国政府采取进一步行动落实政策，我们将继续与当局通力合作。”

MSCI稍早宣布全球市场分类评审结果，暂不将A股纳入其基准指数。MSCI预计当一些剩下的重要市场准入问题得到解决后，中国A股将会被纳入其全球基准指数。

这是MSCI第二次拒绝将中国A股纳入其指数。MSCI最初在2014年3月提议将中国A股纳入新兴市场指数，但美国领航集团(Vanguard Group)、富达(Fidelity)和邓普顿(Templeton)等大型基金让该计划告吹，他们称中国提高市场可投资性的举措还不够。

A股失落于MSCI指数后，中国股市沪综指 周三早盘盘初一度跌逾2%，其后辗转向上，下午已收复失地并上涨。

香港时间14:06，沪综指升0.68%，报5,148.48100点；沪深300指数 亦升0.68%。（完）