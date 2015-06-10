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亚洲 | 2015年 6月 11日 星期四 07:11 BJT

****主要国家经济指标预测--6月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值    
    
    6月10日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周        --   卖超3,484 
         外国投资日本股票(亿日圆)                                 --   买超5,742 
    2350 日本大型制造业景气判断指数                 第二季        --       正2.4 
    
    6月11日(四)
     --  韩国央行利率决议                              6月      1.50%      1.75%
    0130 澳洲就业人口(千人)                            5月   增加11.0    减少2.9
             全职就业人口(千人)                                   --    减少21.9
             就业参与率                                         64.8%      64.8%
             失业率                                              6.2%       6.2%
    0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       5月终值     +0.2%      +0.1%
                                (较上年同期)                    +0.3%      +0.1%
    0530 法国非农就业岗位(较前季)               第一季修正值      --       -0.1%
    1200 新西兰制造业表现指数(PMI)                    5月         --        51.8
    1230 美国进口物价(较前月)                          5月      +0.8%      -0.3%
             出口物价(较前月)                                   +0.2%      -0.7%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           6月6日当周       27.7       27.6
                         四周均值(万人)                           --      27.475  
                   续请失业金人数(万人)        5月30日当周      218.8      219.6 
    1230 美国零售销售(较前月)                          5月      +1.1%       持平
              扣除汽车的零售销售(较前月)                        +0.7%      +0.1%
    1230 加拿大产能利用率                           第一季      83.0%      83.6%
    1230 加拿大新屋价格指数                            4月      +0.1%       持平    
    1400 美国企业库存(较前月)                          4月      +0.2%      +0.1%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      5月        --       -6.1%
             进口物价(较上年同期)                                 --      -17.1%
    2245 新西兰食品价格指数                            5月        --       -0.3%
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段    现值     预估值        
    6月10日(三)
    0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数                  6月      -6.9%        -- 
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                       6月      +9.3%        --
    0645 法国工业生产(较前月)                          4月      -0.9%      +0.4%      
    0800 意大利经季调工业生产(较前月)                  4月      -0.3%      +0.2% 
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                 +0.1%      +0.8% 
    0830 英国工业生产(较前月)                          4月      +0.4%      +0.1% 
                     (较上年同期)                               +1.2%      +0.6%  
             制造业产出(较前月)                                 -0.4%      +0.1%      
                       (较上年同期)                             +0.2%      +0.4% 
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周      400.5        --  
             再融资指数                                       1,455.2        --
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          5月    赤字824    赤字980 
    2100 新西兰央行利率决定                            --       3.25%      3.50%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              5月       正34       正35 (完)

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