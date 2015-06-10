主要国家经济指标预测--6月11日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月10日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,484 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超5,742 2350 日本大型制造业景气判断指数 第二季 -- 正2.4 6月11日(四) -- 韩国央行利率决议 6月 1.50% 1.75% 0130 澳洲就业人口(千人) 5月 增加11.0 减少2.9 全职就业人口(千人) -- 减少21.9 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.2% 6.2% 0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.1% 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第一季修正值 -- -0.1% 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 5月 -- 51.8 1230 美国进口物价(较前月) 5月 +0.8% -0.3% 出口物价(较前月) +0.2% -0.7% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月6日当周 27.7 27.6 四周均值(万人) -- 27.475 续请失业金人数(万人) 5月30日当周 218.8 219.6 1230 美国零售销售(较前月) 5月 +1.1% 持平 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.7% +0.1% 1230 加拿大产能利用率 第一季 83.0% 83.6% 1230 加拿大新屋价格指数 4月 +0.1% 持平 1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.2% +0.1% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -6.1% 进口物价(较上年同期) -- -17.1% 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- -0.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月10日(三) 0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 6月 -6.9% -- 0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 +9.3% -- 0645 法国工业生产(较前月) 4月 -0.9% +0.4% 0800 意大利经季调工业生产(较前月) 4月 -0.3% +0.2% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +0.1% +0.8% 0830 英国工业生产(较前月) 4月 +0.4% +0.1% (较上年同期) +1.2% +0.6% 制造业产出(较前月) -0.4% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.4% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 400.5 -- 再融资指数 1,455.2 -- 1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字824 赤字980 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.25% 3.50% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 5月 正34 正35 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。