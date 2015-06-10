国际油市：油价上涨，因市场预期美国库存减少和全球需求改善

EIA将于周三公布官方原油库存数据。

美国石油协会(API)周二称，新一周美国原油库存减少670万桶，至4.731亿桶，接受路透调查的分析师预估为减少172万桶。

需求方面，EIA将2015年全球石油需求增长预期上调20,000桶/日，至125万桶/日。

尽管油市本周上扬，但分析师称，在持续供应过剩拖累下，不太可能再有进一步大幅上涨。

“鉴于美国产油量仍在纪录水平附近，石油输出国组织(OPEC)将产量维持在3,000万桶/日，而且有迹象表明OPEC成员国甚至可能在扩大产能，因此油市供应过剩持续的时间可能要比预期来得久。加之我们预计美元还会走强，这些因素都将使市场下行风险持续存在，”荷兰银行在其6月大宗商品报告中称。

据熟悉情况的业内消息人士周三称，在OPEC决定维持产量目标不变后，全球最大原油出口国--沙特(沙乌地)阿拉伯7月份将至少向两家亚洲定期买家按合同规定数量全额供应原油，与6月份一样。

自2009年底以来，沙特阿拉伯对多数亚洲买家都是按合同规定的数量全额供应原油，表明该国仍然希望通过高产量扞卫自身市场份额，而不是通过减少供应来提升油价。

至于亚洲第二大经济体日本，截至6月6日当周炼厂原油日加工量下降31万桶至256万桶，原油库存上升674万桶，至9,962万桶。(完)

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