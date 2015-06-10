中国企业：绿地拟发起青岛产业引导基金，推动成立山东金融资产交易所

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月10日 - 中国最大房地产企业--绿地集团周三宣布，旗下绿地申花小额贷款公司在山东青岛挂牌营业，并表示正积极筹备与当地政府设立规模为10亿元人民币的青岛产业引导基金，推进在山东设立金融资产交易所。
据公司新闻稿，该产业引导基金将致力于支持青岛当地中小企业发展及促进城市结构转型，由绿地金融与交银国际信托合资设立的绿地交信投资管理公司担任基金管理人，绿地及青岛市政府及金融机构出资担任有限合伙人。
绿地金融董事长、总经理耿靖表示，未来绿地金融还将在全国多省市包括南昌、贵阳等地设立更多的小额贷款公司，为绿地成立商业银行打下基础。
绿地申花小额贷款公司是绿地金融在继上海、重庆、宁波之后设立的第四家小贷公司。
绿地集团正计划将金融业务打造成为继房地产业务之后的次支柱产业，计划2020年金融产业给集团贡献三分之一的利润。绿地金融正在构建的四大业务板块中，有一块就是类金融业务，包括金融资产交易所、财富管理、小贷、担保、融资租赁等。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。