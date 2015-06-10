中国企业：绿地拟发起青岛产业引导基金，推动成立山东金融资产交易所

路透上海6月10日 - 中国最大房地产企业--绿地集团周三宣布，旗下绿地申花小额贷款公司在山东青岛挂牌营业，并表示正积极筹备与当地政府设立规模为10亿元人民币的青岛产业引导基金，推进在山东设立金融资产交易所。

据公司新闻稿，该产业引导基金将致力于支持青岛当地中小企业发展及促进城市结构转型，由绿地金融与交银国际信托合资设立的绿地交信投资管理公司担任基金管理人，绿地及青岛市政府及金融机构出资担任有限合伙人。

绿地金融董事长、总经理耿靖表示，未来绿地金融还将在全国多省市包括南昌、贵阳等地设立更多的小额贷款公司，为绿地成立商业银行打下基础。

绿地申花小额贷款公司是绿地金融在继上海、重庆、宁波之后设立的第四家小贷公司。