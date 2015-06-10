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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 14:53 BJT

《汇市简讯》目前似乎是买入美元/日圆的机会

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* 美元/日圆因日本央行总裁黑田东彦的讲话而大跌，但利率市场支撑逢低买盘

* 美国两年期公债较可比日本公债的收益率差为去年12月以来最阔，目前报72.5个基点，去年12月为74.4个基点

* 五年期公债的收益率差为165个基点(去年12月为171个基点)，收益率差图表：link.reuters.com/fes84w

* 长期公债收益率之差早已扩大，远高于12月水准

* 股市脱离低点，以及21日移动均线切入位在122.55，应可支撑美元/日圆

* 美元/日圆接近126日圆，日本企业可能认为这是逢低吸纳海外资产的机会

(完)

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(编译 于春红; 审校 白云)

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