《汇市简讯》目前似乎是买入美元/日圆的机会

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 美元/日圆因日本央行总裁黑田东彦的讲话而大跌，但利率市场支撑逢低买盘
* 美国两年期公债较可比日本公债的收益率差为去年12月以来最阔，目前报72.5个基点，去年12月为74.4个基点
* 五年期公债的收益率差为165个基点(去年12月为171个基点)，收益率差图表：link.reuters.com/fes84w
* 长期公债收益率之差早已扩大，远高于12月水准
* 股市脱离低点，以及21日移动均线切入位在122.55，应可支撑美元/日圆
* 美元/日圆接近126日圆，日本企业可能认为这是逢低吸纳海外资产的机会
(完)
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(编译 于春红; 审校 白云)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。