路透基点：华东科技70亿台币再融资吸引10家银行加入--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华东科技股份有限公司的70亿台币五年期再融资联贷，在一般银团阶段有10家银行承贷逾70亿台币。
这10家银行分别为农业金库、台湾银行、永丰银行、彰化银行、远东商银、第一银行、华南银行、凯基银行、土地银行及台新银行。
消息人士之一表示，另外还有多家银行正在进行最后审批，签约仪式将在未来几周举行。
牵头行兼簿记行为中国信托商业银行与兆丰国际商业银行。中国信托商银担任额度代理行，兆丰商银为担保品控管行。
这笔贷款平分为A部分的定期贷款，与B部分的循环信用额度。两个部分的贷款利率为Taibir02加码95个基点。
A部分有一年宽限期，之后分九次、每半年等额偿还。
承诺费为15个基点。担保品包括机械与工厂。
贷款将用于2013年6月取得的62.8亿台币三年期贷款的再融资。该笔贷款由原本的50亿台币目标调升，利率为加码90-115个基点，视借款人的净利润率而定。(完) (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
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