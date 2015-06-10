路透基点：华东科技70亿台币再融资吸引10家银行加入--TRLPC

路透香港6月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华东科技股份有限公司的70亿台币五年期再融资联贷，在一般银团阶段有10家银行承贷逾70亿台币。

这10家银行分别为农业金库、台湾银行、永丰银行、彰化银行、远东商银、第一银行、华南银行、凯基银行、土地银行及台新银行。

消息人士之一表示，另外还有多家银行正在进行最后审批，签约仪式将在未来几周举行。

牵头行兼簿记行为中国信托商业银行与兆丰国际商业银行。中国信托商银担任额度代理行，兆丰商银为担保品控管行。

这笔贷款平分为A部分的定期贷款，与B部分的循环信用额度。两个部分的贷款利率为Taibir02加码95个基点。

A部分有一年宽限期，之后分九次、每半年等额偿还。

承诺费为15个基点。担保品包括机械与工厂。