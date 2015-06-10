《中国企业债发行日程表》--6月10日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *潍坊高新城建 10 7 6/17簿记建档 -- AA 6/18-6/23 国泰君安证券 投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 山东滕建 8 7 6/5簿记建档 6.00% AA 6/8-6/12 东北证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 大洼城市建设 8 7 6/11簿记建档 *上限6.70% AA 6/12-6/16 德邦证券 投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 赣州城市 20 7 6/15簿记建档 上限6.16% AA+ 6/16-6/17 银河证券 开发投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) 招商证券 ========================================================================================= 扬州邗江城建 10 7 6/12簿记建档 -- AA 6/15-6/18 申万宏源证券 发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 河北广电信息 3 8 6/11簿记建档 *上限5.55% AA+ 6/12-6/18 长江证券 网络集团 (第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 北京首都 10 永续 6/15簿记建档 -- AAA 6/16-6/18 海通证券 创业集团 (每3个年度为利率重定价周期；前四个周期利率为基准利率+基本利差)

(若不赎回，第五个周期在上述基础上再加300bp；第六个周期起，加点600bp) ========================================================================================= 鹰潭龙岗 9 7 6/12簿记建档 -- AA- 6/15-6/19 国信证券 资产运营 (第3-7年末分别偿还20%本金/鹰潭市投融资公司提供担保) ========================================================================================= 海航基础 15 7 6/16簿记建档 -- AA 6/17-6/19 摩根士丹利华鑫证券 产业集团 (第五年末附发行人和投资者选择权) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 西安投资控股 4 4 6/10簿记建档 上限6.17% AA 6/11-6/15 海通证券

(第3年末附投资者回售选择权，若不赎回，第3年末票面利率可上调或下调0-300个bp) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)