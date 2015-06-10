日本股市：日经指数连跌第四日，受日圆在黑田东彦讲话后飙升影响

路透东京6月10日 - 日本股市日经指数周三跌至三周低位，为连续第四个交易日下跌，因日圆在日本央行总裁黑田东彦讲话后飙升。

日经指数 收跌0.3%，至20,046.36点，为5月19日以来最低收盘点位，回吐稍早涨幅，主要因黑田东彦表示日圆在实质有效汇率基础上可能不会继续贬值太多，日圆在此番讲话后跳升。