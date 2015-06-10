日本股市：日经指数连跌第四日，受日圆在黑田东彦讲话后飙升影响

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京6月10日 - 日本股市日经指数周三跌至三周低位，为连续第四个交易日下跌，因日圆在日本央行总裁黑田东彦讲话后飙升。
日经指数 收跌0.3%，至20,046.36点，为5月19日以来最低收盘点位，回吐稍早涨幅，主要因黑田东彦表示日圆在实质有效汇率基础上可能不会继续贬值太多，日圆在此番讲话后跳升。
东证股价指数 跌0.4%，至1,628.23点；JPX-日经400指数 跌0.4%，至14,699.93。
东京证交所成交额 较过去100日均值高出15%左右，达到2.941万亿(兆)日圆。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。