中港个股：中行要求浙江分行上半年完成全年净利过半目标--消息

路透北京6月10日 - 三位消息人士周三透露，中国银行 行长陈四清本月稍早约谈中行浙江分行管理层，要求该分行上半年完成全年净利润过半的目标。而受拨备大幅计提应对不良贷款快速上升的影响，浙江分行净利润大幅下滑，目前仅完成总行计划的10%。

“（陈四清行长）要求‘上半年时间过半，利润完成过半’，不能拖全国的后腿。”一消息人士称。

据其介绍，中行浙江分行今年以来不良贷款快速上升，贷款减值准备大额增提，令利润大幅下滑，与时间进度差距巨大，为此省行确定了“上半年实现6亿元净利润”的必保目标，即便如此，目前也仅完成了总行计划的10%。

另一位消息人士表示，“今年（分行）上半年拨备前净利润有10多亿元，但净利就很差，潜在不良多，拖延到不能拖延，就调整分类，划入不良，银行日子难。”

路透已就此事联系中行新闻处，但暂未获得其评论。

实际上，不良贷款持续上升对净利润形成吞噬，中国银行并非浙江省的特例。多位浙江省银行业人士均坦言，不良贷款还在增加，又要减少新增贷款的风险，利润个位数甚至负增长是未来几年的必然趋势。

一家股份行高管就表示，“不良都是在以时间换空间，积极争取总行核销额度支持；存款流失也很严重，贷款不好放，利润怎么可能好，总行对我们分行的利润有全年指标要求，目前看几乎不可能完成。”

中国五大国有商业银行今年一季报显示，五大行净利润增速集体跌破2%，其中，中行净利同比增1.05%；建设银行 同比增1.86%；工商银行 同比增1.39%；农业银行 增1.28%；交通银行 增1.5%。

而建行副行长杨文升此前在出席一论坛时就曾直言，“一季度五大行净利润都不超过2%，做到百分之一点多已经很不容易了。”

**不良处置压力大，经营管理陷“两难”**

一家城商行行长指出，当前银行经营管理面临两难：一方面有效信贷需求不足，大量企业难以达到银行信贷风险管理的要求；另一方面，银行又亟需优质的增量信贷投放带动存量风险的化解。

他并谈到，不良贷款处置问责机制的加强也对员工产生影响。问责失之过宽不利于强化责任意识，遏制不良贷款上升趋势；问责过重，又可能导致员工思想负担过重。

据介绍，为化解不良，浙江省部分银行主要负责人亲自挂帅，加强资产保全部门的力量，成立相对独立的资产保全中心或抽调其他部门人员组成专项处置小组，如交通银行浙江省分行对保全部实施准事业部制的运行机制、工行浙江省分行派人员到风险集中地区定点蹲守指导；浦发银行 、杭州银行等多家机构制定了贷款风险责任认定及追究实施细则等。

接近浙江省银监局的权威人士透露，分行别看，去年国有大行浙江省分行不良处置力度最大，约635亿元，占全省处置总额的48%；分地区看，温州、杭州、宁波、绍兴居全省不良处置前四位，占处置总额约79%。

“从处置情况看，大量不良资产收回的比例比较低；资产转让包价格普遍比较低，批量化转让的很大部分仍需通过核销处置，今年全省金融机构处置不良压力还是很大。”该人士称。

浙江银监局数据显示，今年一季度全省银行业金融机构不良贷款余额和不良贷款率上升。截至3月末，本外币不良贷款余额1,564亿元，比年初增加166.6亿元；不良贷款率2.13%，比年初提高0.17个百分点。

中国银监会主席尚福林5月曾表示，今年一季度商业银行新增不良已达去年全年增量的56%，预计不良贷款快速增长的态势还将持续一段时期；其中，地方融资平台潜在信用风险较为突出，而房地产市场调整致该领域金融风险上升。