《汇市简讯》英镑/美元关注1.5441的阻力位，英央行总裁卡尼将讲话

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 美元/日圆因日本央行总裁黑田东彦讲话而大跌，受此影响，英镑/美元涨至1.5434
* 1.5441为上周高位(6月4日)，这是美国非农就业数据公布的前一天所创下
* (周二高点)1.54和1.5389目前为支撑位，1.5371为亚洲汇市低点
* 1.5257为周二低点，英国4月工业生产和制造业产出数据将于0830GMT公布，预计均较前月增长0.1%
* 英国央行总裁卡尼将在伦敦市长官邸一次活动上发表讲话
* 英国央行不太可能在2016年之前升息，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于6月16-17日召开会议(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。