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市场报道 | 2015年 6月 10日 星期三 15:21 BJT

《汇市简讯》英镑/美元关注1.5441的阻力位，英央行总裁卡尼将讲话

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* 美元/日圆因日本央行总裁黑田东彦讲话而大跌，受此影响，英镑/美元涨至1.5434

* 1.5441为上周高位(6月4日)，这是美国非农就业数据公布的前一天所创下

* (周二高点)1.54和1.5389目前为支撑位，1.5371为亚洲汇市低点

* 1.5257为周二低点，英国4月工业生产和制造业产出数据将于0830GMT公布，预计均较前月增长0.1%

* 英国央行总裁卡尼将在伦敦市长官邸一次活动上发表讲话

* 英国央行不太可能在2016年之前升息，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于6月16-17日召开会议(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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