日本债市：公债价格受全球债市疲弱走势影响下滑，但脱离日低

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
20年期公债收益率 上升2.5个基点至1.245%，盘中曾升至1.260%高点；30年期公债收益率 上升1个基点至1.490%，盘中一度触及1.520%的高点。
10年期公债期货 下跌0.63点收于146.68，为5月中以来最低收盘价。
日本央行的资产购买计划在早盘为债市提供了一定支撑。
日本央行总裁黑田东彦周三表示，他仍预计在2016财年上半年左右实现2%的通胀率目标，并称将继续实施量化宽松政策，直到物价稳定在通胀率目标附近。
黑田东彦对日圆汇率发表的言论引起市场的更多关注。黑田东彦表示，日圆在实质有效汇率基础上可能不会继续贬值太多，因为日圆实质有效汇率已经“很疲弱”。 美元兑日圆 在黑田东彦讲话后下跌超过2日圆，至122.50日圆低点。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.5 -0.005%
五年期公债 0.115% +2.5 0.090%
10年期公债 0.505% +6.0 0.445%
20年期公债 1.245% +2.5 1.220%
30年期公债 1.490% +1.0 1.480%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.36 -0.59 146.95
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/汪红英；审校 艾茂林/蔡美珍)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。