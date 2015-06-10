日本债市：公债价格受全球债市疲弱走势影响下滑，但脱离日低

20年期公债收益率 上升2.5个基点至1.245%，盘中曾升至1.260%高点；30年期公债收益率 上升1个基点至1.490%，盘中一度触及1.520%的高点。

10年期公债期货 下跌0.63点收于146.68，为5月中以来最低收盘价。

日本央行的资产购买计划在早盘为债市提供了一定支撑。

日本央行总裁黑田东彦周三表示，他仍预计在2016财年上半年左右实现2%的通胀率目标，并称将继续实施量化宽松政策，直到物价稳定在通胀率目标附近。

黑田东彦对日圆汇率发表的言论引起市场的更多关注。黑田东彦表示，日圆在实质有效汇率基础上可能不会继续贬值太多，因为日圆实质有效汇率已经“很疲弱”。 美元兑日圆 在黑田东彦讲话后下跌超过2日圆，至122.50日圆低点。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.5 -0.005%

五年期公债 0.115% +2.5 0.090%

10年期公债 0.505% +6.0 0.445%

20年期公债 1.245% +2.5 1.220%

30年期公债 1.490% +1.0 1.480%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.36 -0.59 146.95

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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