版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 15:36 BJT

新兴汇市：韩元上涨，因日本央行总裁讲话引发日圆上涨

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.77 124.35 +1.29 -2.53 119.66

坡元 1.3426 1.3515 +0.66 -1.24 1.3260

台币 31.155 31.302 +0.47 +1.81 31.718

韩元 1109.37 1118.90 +0.86 -0.91 1099.30

泰铢 33.62 33.72 +0.30 -2.14 32.90

菲律宾披索 44.86 44.99 +0.29 -0.31 44.72

印尼卢比 13297.00 13300.00 +0.02 -6.90 12380.00

印度卢比 63.83 63.92 +0.15 -1.25 63.03

马币 3.7290 3.7530 +0.64 -6.23 3.4965

人民币 6.2048 6.2057 +0.01 -0.01 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红；审校 艾茂林/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐