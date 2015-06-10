《路透晚报》--6月10日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连跌第四日，受日圆在黑田东彦讲话后飙升影响

日本股市日经指数周三跌至三周低位，为连续第四个交易日下跌，因日圆在日本央行总裁黑田东彦讲话后飙升。日经指数收跌0.3%，至20,046.36点，为5月19日以来最低收盘点位，回吐稍早涨幅，主要因黑田东彦表示日圆在实质有效汇率基础上可能不会继续贬值太多，日圆在此番讲话后跳升。东证股价指数跌0.4%，至1,628.23点；JPX-日经400指数跌0.4%，至14,699.93。

--中国股市：沪综指收跌，新一轮IPO启动及A股未被纳入MSCI加剧大盘震荡

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，A股未被纳入MSCI明晟新兴市场指数以及新一轮新股发行批文下发等消息带动大盘低开探底，但随后买气逐渐恢复，创业板个股全线反弹带动大盘逐波回升一度冲高，尾盘则再度回落，预计短线大盘维持震荡上行的格局。沪综指收报5,106.036点，跌7.498点或0.15%，盘中最低探至5,001.49点；上证A股今日成交10,005亿元人民币，上日为11,452亿元。

--香港股市：恒指收低1.1%，受累于希腊债务问题和美国升息前景

香港股市下跌，因投资者仍警惕希腊债务谈判、美国升息前景，而且围绕香港下周举行的政治敏感的投票存在不确定性。恒生指数收跌1.1%至26,687.64点。恒生国企指数跌1.8%至13,616.67点。

--汇市：日圆兑美元大涨，此前日央行总裁称日圆疲弱

受德债收益率涨势推升，欧元兑美元升至三周高点1.1387，日圆兑美元亦大涨，触及两周高位，此前日本央行总裁黑田东彦称，实质有效汇率显示日圆“非常疲弱”。美元/日圆一度低见122.77，为5月27日以来最低，0853GMT报122.62日圆，日内下挫1.37%，远低于东京午后初段所及的日高124.63。

--欧元债市：德国10年期公债收益率触及1%，通胀率预期创三周高位

德国10年期公债收益率(殖利率)触及1%，为2014年9月来首次，因市场的长期通胀率预期达到近三周高位。德国10年期公债收益率 盘中涨至1%，为2014年9月以来首见。意大利10年期公债与西班牙10年期公债收益率均上涨3-5个基点，双双触及2.32%。

--国际油市：油价上涨，因市场预期美国库存减少和全球需求改善

油价上涨，因美国原油库存料进一步减少，此前美国能源资料协会(EIA)也上调了2015年原油需求增长预估。0850GMT时，近月美国原油期货上涨1.41美元，报每桶61.55美元，布兰特原油期货上涨1.15美元，报每桶66.03美元。

--全球金市：现货金连涨第三天，受美元走软及希腊疑虑支撑

现货金连续第三个交易日上扬，受美元走软及希腊债务危机疑虑支撑，但美国升息时机逼近及黄金ETF资金外流，持续打压金市。0834GMT，现货金涨至每盎司1,183.60美元，前两个交易日共涨0.4%。

--金属期市：伦铜上涨，受美元走软提振

伦敦金属交易所(LME)期铜在交投清淡中上涨，因美元走软，不过对夏季需求放缓的预期抑制了涨势。0835GMT，LME三个月期铜上涨1.21%，至每吨6,034.50美元，支撑位见于100日移动均线切入位5,935美元。