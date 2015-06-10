金属期市：伦铜微涨，受美元走软提振

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
中国央行周二将2015年中国全年GDP增速基准预测略微下调0.1个百分点至7%，称经济活动面临的下行压力加大。
0706GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%，至每吨5,971.50美元，前一交易日收盘微幅上扬。支撑位见于100日移动均线切入位5,935美元，脱离上周五所及六周低点5,885美元。
上海期货交易所主力8月期铜合约 涨0.4%，至每吨43,370元人民币。
据法国巴黎银行称，最新LME报告显示，投资者已削减对铜价上涨的押注，过去三周基金经理的净多头仓位下降近50%。
入夏后铜市吸引力往往会减弱，铜需求出现放缓。中国5月铜进口规模较前月下降16.3%，触及三个月低位，受经济放缓抑制需求及全球铜价上扬影响。
其他金属方面，据渣打银行在一份报告中称，中国半加工铝材的出口规模料将因全球升水大幅调整而放缓，从而可能令中国以外的市场收紧，并最终对LME铝价带来支撑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 龚芳/艾茂林)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。