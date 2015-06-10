《综述》短期多重因素加剧中国A股大盘震荡，市场分歧未改牛市格局

路透北京6月10日 - 中国股市沪综指 站上5,000点后，市场分歧不断加大令大盘走势极易受到消息面的扰动，今日A股未被纳入MSCI明晟新兴市场指数及新一轮新股发行批文下发等消息明显加剧了大盘的震荡，并使得短期市场运行趋势难有明确方向。

多数分析师表示，虽然近期A股指数在高位运行，投资者对后市看法分歧加大，但本轮牛市行情的根基并未动摇，在经过一段像样的调整后，中期上涨走势未变。

“股指上5,000点之后，大家分歧一定有。”山西证券策略分析师麻文宇称。

沪综指上周五七年来首次站上5,000点关口之上，本周一并创出历史天量成交；而近四个交易日内，大盘盘中震荡频繁，其中有三个交易日振幅都在3%左右。

分析师则普遍认为，当前推动本轮牛市的两大主要推动力--资金和改革预期并未出现方向性变化，从资金面来看，目前短期市场利率已降至2009年以来新低附近，表明资金面仍宽松，可为股市继续提供新鲜血液。

政策面上，多个改革相关的政策文件密集出台。在国企改革预期影响下，部分大盘蓝筹股后续利好有望不断释放，蓝筹板块的走强将为大盘提供显着的支撑。

国泰君安在其报告中认为，本轮牛市的核心逻辑在于宽松周期下的经济微观层面转型，国企改革新政将推动5,000点之上的新牛市。国企改革、军工主题股将在当前市场风格下受益。

中国股市沪综指周三震荡收跌。分析师指出，A股未被纳入MSCI明晟新兴市场指数以及新一轮新股发行批文下发等消息带动大盘低开探底，但随后买气逐渐恢复，创业板个股全线反弹带动大盘逐波回升一度冲高，尾盘则再度回落，预计短线大盘维持震荡格局。

**MSCI符合预期**

对于中国A股未被纳入MSCI明晟新兴市场指数，多数分析师认为在预期之内。从今日大盘走势来看，受此消息影响最大的权重股承压有限。由于A股纳入MSCI是个中长期的过程，短期即便纳入，流入A股的资金量也并不大，相对中国股市目前的体量而言，不会带来太大冲击。

“影响应该是微乎其微吧。”湘财证券策略分析师朱礼旭认为。

上海证券分析师屠骏认为，MSCI没有把A股纳入其新兴市场指数并未对市场造成过大扰动，因为A股还是国内投资者高度集中的市场。

不过短期市场情绪面还是受到一定冲击，由于今年是A股近年来最为接近纳入MSCI指数的一次，国内外投资者的预期都甚高，因此消息出来后投资者情绪还是略显失望。

国际指数公司MSCI明晟 年度评审第二次搁置将中国A股纳入其旗下指数的计划，但对中国投资者而言乃意料中事，并相信A股国际化步伐仍将有序推进，未来被纳入国际指数将是大势所趋。

**新股抽血影响甚微**

对于新一轮新股发行，分析师表示，在当前相对高位，新股密集发行虽然加大了资金在一、二级市场的轮动，但并未打乱大盘的运行节奏。由于现在市场整体资金规模大增，新股抽血效应没有以前明显，新股效应顶多是情绪面上对市场有一定影响。

“现在这个新股融资规模无法对充裕的资金面形成对冲效应，说白了规模还不够大。”西南证券首席研究员张刚表示。

周二中国证监会下发新一批24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括国泰君安证券。据此前国泰君安刊登的预披露材料，其拟发行不超过15.25亿股A股，有望创下近五年来最大A股IPO融资纪录。

在流动性宽松的大背景下，市场并不缺资金，而在牛市赚钱效应刺激下，居民存款的资金还会源源不断的流入股市。监管层只是希望通过加快IPO以控制大盘上涨的节奏，但从近几月新股申购的情况下，其资金压力很快得以消除，并未对大盘的上涨形成制约。

新时代证券研究总监孙卫党表示，在新股中签率和收益率依然维持在较高水平的情况下，新股发行提速的长期影响就是一二级市场的风险收益平衡点被打破，但这个过程是渐进的。