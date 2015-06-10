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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 16:14 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月10日

路透香港6月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:13时，1
港元=0.80017人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为42.51%，高
于上交易日收盘的42.04%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                      5.43            6.51          1.04
 建设银行                                      7.16            7.63          1.17
 中国银行                                      5.15            5.19          1.24
 农业银行                                      3.99            4.14          1.20
 招商银行                                     20.47           24.45          1.05
 中信银行                                      8.31            6.50          1.60
 交通银行                                      9.17            8.06          1.42
 民生银行                                     11.01           10.64          1.29
 中国人寿                                     37.55           34.50          1.36
 中国平安                                     88.45          109.60          1.01
 中国太保                                     34.79           39.85          1.09
 中信证券                                     32.68           29.40          1.39
 新华人寿                                     66.07           47.85          1.73
 海通证券                                     27.31           23.50          1.45
 华能国际                                     12.14           10.32          1.47
 大唐发电                                      9.07            4.22          2.69
 华电国际                                      9.69            8.46          1.43
 中煤能源                                     11.42            4.95          2.88
 中国神华                                     25.28           19.16          1.65
 中国石油                                     12.98            8.82          1.84
 兖州煤业                                     17.66            7.02          3.14
 中国石化                                      7.94            6.37          1.56
 上海石化                                      9.37            3.71          3.16
 中海油服                                     30.07           13.78          2.73
 仪征化纤                                     10.12            3.56          3.55
 中国铝业                                     10.20            4.33          2.94
 江西铜业                                     28.89           14.62          2.47
 洛阳钼业                                     18.09            6.47          3.49
 紫金矿业                                      6.55            2.87          2.85
 马钢股份                                      6.66            2.83          2.94
 鞍钢股份                                      8.00            5.79          1.73
 重庆钢铁                                      7.15            2.55          3.50
 海螺水泥                                     27.19           31.50          1.08
 洛阳玻璃                                     23.43            6.77          4.33
 京城机电                                     15.51            5.80          3.34
 中联重科                                      9.96            5.61          2.22
 金隅股份                                     13.49            7.90          2.13
 中国国航                                     13.54            9.02          1.88
 东方航空                                     11.90            6.28          2.37
 南方航空                                     12.80            8.26          1.94
 中国远洋                                     14.01            5.10          3.43
 中海集运                                     10.06            3.11          4.04
 中集集团                                     30.89           19.90          1.94
 中海发展                                     13.03            5.51          2.96
 宁沪高速                                      9.90           10.54          1.17
 深高速                                       10.79            6.29          2.14
 成渝高速                                      8.75            3.69          2.96
 皖通高速                                     18.94            9.45          2.50
 广深铁路                                      8.42            4.68          2.25
 中国南车                                     26.52           13.02          2.55
 中国交建                                     19.23           12.42          1.93
 中国铁建                                     22.63           12.96          2.18
 中国中铁                                     19.62            9.26          2.65
 长城汽车                                     48.65           46.50          1.31
 比亚迪                                       75.83           49.00          1.93
 广汽集团                                     15.21            7.65          2.48
 青岛啤酒                                     54.99           49.45          1.39
 白云山                                       45.93           30.30          1.89
 新华制药                                     16.47            7.30          2.82
 海信科龙                                     14.25            6.74          2.64
 南京熊猫                                     27.00           10.00          3.37
 晨鸣纸业                                     11.79            5.56          2.65
 上海医药                                     29.58           24.75          1.49
 中兴通讯                                     32.84           21.95          1.87
 东方电气                                     29.82           15.92          2.34
 潍柴动力                                     35.64           24.95          1.79
 东北电气                                      8.92            2.83          3.94
 广船国际                                     68.84           30.10          2.86
 经纬纺机                                     26.66           10.96          3.04
 昆明机床                                      8.84            3.52          3.14
 一拖股份                                     18.26            6.56          3.48
 北辰实业                                      8.47            3.48          3.04
 创业环保                                     16.91            6.97          3.03
 中国中冶                                      9.73            3.87          3.14
 金风科技                                     24.48           17.40          1.76
 丽珠                                         88.00           57.10          1.93
 万科                                         15.52           20.20          0.96
 郑煤机                                       15.86            6.50          3.05
 大连港                                        9.39            3.67          3.20
 山东墨龙                                     16.33            4.87          4.19
 浙江世宝                                     52.01           15.50          4.19
 复星医药                                     35.99           29.80          1.51
 光大银行                                      6.05            4.88          1.55
 东江环保                                     71.33           43.45          2.05
 上海电气                                     22.92            7.22          3.97
 广发证券                                     28.44           23.40          1.52
 华泰证券                                     29.95           25.00          1.50
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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