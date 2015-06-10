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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 17:51 BJT

台湾汇市：台币随日、韩元午后强升，银行抛汇血流成河但央行未吭声

* 午后台币跟着日圆和韩元走强收升逾1角
    * 外资动向不明，午后银行间美元卖压停损不断
    * 明日实质交易区间料在30.920-31.050

    路透台北6月10日 - 台币兑美元 周三午后随着日圆和韩元走强，收升1.46角。
汇银人士指出，日本央行总裁一番谈话令美元行情急挫，原本看弱台币的气氛反转，午后银
行间美元停损的抛盘不断。台湾央行则暂不吭声。
    
    银行交易人士表示，中国A股暂时未被纳入MSCI的新兴市场指数的消息，帮助台股稳住
阵脚。今日全日外资买卖汇都有，方向并不明确，但上午盘台币稍已见止稳态势，午后更随
着日韩元走强，银行间美元卖单流血出场。
    
    〞股市稳了，外资之前出去一些，说不定会再回来。老大(央行)也不会死守什么价位.
〞一位外商银行交易员说。
    
    他们表示，午后银行间美元停损抛盘出笼，也陆续带动出口商的卖压，令接近下午收盘
之际，台币还走升至今日高位30.907。只不过，他们也说，今日午后成交量不大，实质需求
的动态备受关注。
    
    至于央行动态，交易人士表示，虽然台币午后强升，但央行尽有正常的买美元动态调节
动作。也可能因为银行已大多停损出场，美元卖一支赔一支，因此央行并未再动用技术性干
预，央行后续动态还需观察。
        
    他们并认为，台币明日的波动区间料在30.920-31.050，短期内台币汇价可能回到30.6-
31.1之间徘徊。台币今日实质交易区间在30.907-31.108；上日交易区间在31.040-31.121。
 
             
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价趋大，美元看坏
气氛强。一个月美元/台币远汇 尾盘报30.915/30.935，上日收在31.140。   
      
    
    日圆兑美元周三大涨，触及两周高位，此前日本央行总裁黑田东彦称，实质有效汇率显
示日圆“非常疲弱”。 韩元兑美元 日内攀升约1%，单日涨幅为三个
月最大，当地市场收盘报1,108.2。 

    台湾股市周三反弹收升逾1%，远离昨天创下的四个半月低位。 外资及陆资
在台股卖超35.12亿台币，连续九个交易日卖超共计532.54亿台币 
    
    美国指数供应商MSCI明晟 周二表示，将推迟将中国A股列入该公司新兴市场指
数，但一旦解决市场进入问题，就有望纳入。 
    
    本周国际重要经济数据和事件有：   
    6月10日(三)：澳洲6月消费者信心指数、英国及法国4月工业生産；经济合作暨发展组
织召开2015年税务会议(至11日)；英国央行总裁和财长讲话；新西兰央行政策会议。
    6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；中国5月工业增加值
；中国5月工业增加值；中国1-5月固定资産投资(不含农户)；韩国5月进出口物价；法国第
一季非农就业岗位修正值；澳洲5月就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持
续性报告；韩国央行利率决议；加拿大央行金融体系检视报告；德国央行首席经济学家Jens
 Ulbrich发表讲话。    
    6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者
物价指数(PPI)；欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。 
 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.156    31.302  30.907-31.315   31.310     7.61    9.25
                                                                         
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 美元/台币一个月期           -0.030/0.020           -0.005/0.005
 美元/台币六个月期           -0.110/-0.100          -0.080/-0.070 
 (完)

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