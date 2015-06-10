台湾汇市：台币随日、韩元午后强升，银行抛汇血流成河但央行未吭声

* 午后台币跟着日圆和韩元走强收升逾1角 * 外资动向不明，午后银行间美元卖压停损不断 * 明日实质交易区间料在30.920-31.050 路透台北6月10日 - 台币兑美元 周三午后随着日圆和韩元走强，收升1.46角。 汇银人士指出，日本央行总裁一番谈话令美元行情急挫，原本看弱台币的气氛反转，午后银 行间美元停损的抛盘不断。台湾央行则暂不吭声。 银行交易人士表示，中国A股暂时未被纳入MSCI的新兴市场指数的消息，帮助台股稳住 阵脚。今日全日外资买卖汇都有，方向并不明确，但上午盘台币稍已见止稳态势，午后更随 着日韩元走强，银行间美元卖单流血出场。 〞股市稳了，外资之前出去一些，说不定会再回来。老大(央行)也不会死守什么价位. 〞一位外商银行交易员说。 他们表示，午后银行间美元停损抛盘出笼，也陆续带动出口商的卖压，令接近下午收盘 之际，台币还走升至今日高位30.907。只不过，他们也说，今日午后成交量不大，实质需求 的动态备受关注。 至于央行动态，交易人士表示，虽然台币午后强升，但央行尽有正常的买美元动态调节 动作。也可能因为银行已大多停损出场，美元卖一支赔一支，因此央行并未再动用技术性干 预，央行后续动态还需观察。 他们并认为，台币明日的波动区间料在30.920-31.050，短期内台币汇价可能回到30.6- 31.1之间徘徊。台币今日实质交易区间在30.907-31.108；上日交易区间在31.040-31.121。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价趋大，美元看坏 气氛强。一个月美元/台币远汇 尾盘报30.915/30.935，上日收在31.140。 日圆兑美元周三大涨，触及两周高位，此前日本央行总裁黑田东彦称，实质有效汇率显 示日圆“非常疲弱”。 韩元兑美元 日内攀升约1%，单日涨幅为三个 月最大，当地市场收盘报1,108.2。 台湾股市周三反弹收升逾1%，远离昨天创下的四个半月低位。 外资及陆资 在台股卖超35.12亿台币，连续九个交易日卖超共计532.54亿台币 美国指数供应商MSCI明晟 周二表示，将推迟将中国A股列入该公司新兴市场指 数，但一旦解决市场进入问题，就有望纳入。 本周国际重要经济数据和事件有： 6月10日(三)：澳洲6月消费者信心指数、英国及法国4月工业生産；经济合作暨发展组 织召开2015年税务会议(至11日)；英国央行总裁和财长讲话；新西兰央行政策会议。 6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；中国5月工业增加值 ；中国5月工业增加值；中国1-5月固定资産投资(不含农户)；韩国5月进出口物价；法国第 一季非农就业岗位修正值；澳洲5月就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持 续性报告；韩国央行利率决议；加拿大央行金融体系检视报告；德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话。 6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者 物价指数(PPI)；欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.156 31.302 30.907-31.315 31.310 7.61 9.25 元太外汇经纪公司 31.155 31.300 30.905-31.320 31.310 4.27 5.07 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/0.020 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.110/-0.100 -0.080/-0.070 (完)