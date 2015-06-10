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市场报道 | 2015年 6月 10日 星期三 16:29 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑上涨，受益于德国10年期公债收益率升逾1%

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* 受德国10年期公债收益率升逾1%影响，欧元/英镑涨至0.7365

* 0.7387为上周四高位，当时德国10年期公债收益率涨至接近1%的水准

* 据称在0.74前有卖盘(0.7389为周二高位)

* 0.7389为5月7日英国大选以来欧元/英镑最高位

* 英国财务大臣奥斯本将加大对削减赤字的承诺

* 0.7320(欧洲汇市盘初低点)和0.73是欧元/英镑支撑位(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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