亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至两周低位，受日圆跳升拖累

在日本央行总裁黑田称实质有效汇率显示日圆“非常疲弱”后，日圆兑美元触及两周高点。

美元兑日圆 一度跌至122.77日圆，为5月27日以来最低，最新下跌1.4%，报122.97日圆，远远低于东京午后盘初触及的日高124.63日圆。

日圆走强增加以其他货币购买日圆计价资产的成本。

“橡胶价格一直承压，投资者因担心市场上涨过快而持续抛售，”Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa说。

TOCOM指标期胶已较4月低点上涨28%左右，在上周初触及16个月高点。

“如果中国投机客加大削减多仓的力度，则TOCOM期胶价格或将跌破每公斤230日圆，这正是一些日本投资者所担心的，”Tazawa说。

上海期交所主力9月期胶合约 涨80元，报每吨14,425元人民币(2,324.81美元)。

新加坡SICOM-7月合约 最新报每公斤159.1美分，上涨0.3美分。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/汪红英；审校 艾茂林/徐文焰)