亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至两周低位，受日圆跳升拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
在日本央行总裁黑田称实质有效汇率显示日圆“非常疲弱”后，日圆兑美元触及两周高点。
美元兑日圆 一度跌至122.77日圆，为5月27日以来最低，最新下跌1.4%，报122.97日圆，远远低于东京午后盘初触及的日高124.63日圆。
日圆走强增加以其他货币购买日圆计价资产的成本。
“橡胶价格一直承压，投资者因担心市场上涨过快而持续抛售，”Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa说。
TOCOM指标期胶已较4月低点上涨28%左右，在上周初触及16个月高点。
“如果中国投机客加大削减多仓的力度，则TOCOM期胶价格或将跌破每公斤230日圆，这正是一些日本投资者所担心的，”Tazawa说。
上海期交所主力9月期胶合约 涨80元，报每吨14,425元人民币(2,324.81美元)。
新加坡SICOM-7月合约 最新报每公斤159.1美分，上涨0.3美分。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/汪红英；审校 艾茂林/徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。