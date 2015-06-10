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市场报道 | 2015年 6月 10日 星期三 16:52 BJT

全球贵金属：6月9日SPDR黄金持仓降0.42%，iShares白银持仓增0.35%

路透6月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一下降0.
42%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加0.35%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)    日期          变动    增减
    SPDR       22,689,468.9   6月9日    22,785,357.0   6月8日    -95,888.1  -0.42%
    iShares   324,147,837.9   6月9日   323,001,213.9   6月8日  1,146,624.0   0.35%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
  
 (编译 刘秀红；审校 龚芳)

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