人民币衍生品：美元掉期升水本周反弹，主因半年末时点考核

中国境内美元/人民币掉期 本周以来各期限升水点都有所反弹，主因半年末时点考核要求致资金需求上升，而巨量首次公开发行(IPO)资金需求不减，估计要跨月之后各期限掉期点才会回落。

他们并指出，由于人民币即期汇率波动非常有限，资金面宽松程度将成为掉期曲线变动的主要因素。短期资金需求较多，短端掉期走升较快，长端则受制于远期购汇需求不足升势受限，掉期曲线变平。

“各期限升水点有点上来了，主要是因为半年末到了，资金有点紧，都在拿美元，你会发现1、3、6个月相对较短期限的掉期点上来蛮快的。”一中资行交易员表示。

美元/人民币一周期掉期 今日收报22个点子，较上周五上涨22.22%；一个月期 收于115点子，较上周五上升29.21%；一年期掉期美元升水 收于1,298点子，较上周五上涨2.61%。

一外资行交易员表示，相比即期的窄幅整理清淡成交相比，掉期交易活跃度相对大，一年期美元掉期升水点短期内或维持在1270-1320区间波动。

该交易员称，长端要观察下一次央行降准降息的时点，如果降准降息再次出来，会对曲线形成较大的压力，长端可能会再下一个台阶。

短端掉期方面，受半年末时点考核以及IPO降至因素影响，短端掉期点特别是超短端有所上行，但因市场对资金面并不感到过分担忧，因此估计升幅有限。

“短端还是要看大行的供给的态度，如果大行敞开供应，应该没什么问题，因为根据货币市场的情况，人民币的流动性还是比较充裕。”前述外资行交易员称。

中国银行间市场周三主要回购利率依旧在低位徘徊。尽管新一轮IPO将在下周登场，但今日跨申购周期的资金供给不改宽松，预计本轮IPO对流动性整体影响仍有限。

中国证监会周二稍晚下发新一批24家包括国泰君安在内首次公开发行(IPO)企业的发行批文， 网上申购日集中在下周四至下周五。

国泰君安此前刊登的预披露材料称，拟发行不超过15.25亿股A股，有望创下近五年来最大A股IPO融资纪录。