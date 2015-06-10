《汇市简讯》英镑/美元于1.54前方再度受到支撑

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 英国公布好坏不一的经济数据后，英镑/美元触及1.54之前的新支撑位
* 英国4月制造业产出较前月下降0.4%，工业生产较前月增长0.4%
* 市场原预估这两个数据均较前月增长0.1%；数据公布后，英镑跌至1.5405的低位
* 1.5401为英镑自亚洲汇市尾盘/欧洲汇市盘初高位1.5434拉回的低点
* 1.54为前波阻力位水准，1.5472为英国数据公布前的高位(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
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