《全球汇市》日圆大涨至两周高点，因日本央行总裁称汇率已非常疲弱

黑田东彦稍早向日本议员表示，就算美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息，美元兑日圆也不一定上涨，因交易员可能已经令升息的可能性在市场中得到反映。

10年期德国公债收益率(殖利率)突破1%，为去年9月以来首见，10年期德国公债收益率与同年期美国公债收益率之差收缩至四个月以来最窄。欧元兑美元 上涨0.8%至三周高点1.1374美元。

短期市场焦点再度转向希腊。希腊与债权人的谈判本周进入关键阶段。

“本周若无法达成共识，就很难在6月底之前顺利出现解决方案，部分原因是该计划的再次展延需要取得一些国家议会的许可，”巴克莱分析师写道。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1330 1.1283 +0.42 -6.34 1.2097

美元/日圆 122.68 124.32 -1.32 +2.51 119.68

欧元/日圆 138.98 140.26 -0.91 -4.00 144.77

美元/瑞郎 0.9264 0.9310 -0.49 -6.81 0.9941

英镑/美元 1.5456 1.5384 +0.47 -0.75 1.5573

美元/加元 1.2236 1.2336 -0.81 +5.32 1.1618

澳元/美元 0.7767 0.7687 +1.04 -4.91 0.8168

新西兰元/美元 0.7195 0.7130 +0.91 -7.72 0.7797

欧元/瑞郎 1.0498 1.0503 -0.05 -12.71 1.2026

欧元/英镑 0.7330 0.7331 -0.01 -5.48 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3647 9.3556 +0.10 -1.10 9.4688

美元/挪威克朗 7.7068 7.7778 -0.91 +3.14 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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