《全球汇市》日圆大涨至两周高点，因日本央行总裁称汇率已非常疲弱

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
黑田东彦稍早向日本议员表示，就算美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息，美元兑日圆也不一定上涨，因交易员可能已经令升息的可能性在市场中得到反映。
10年期德国公债收益率(殖利率)突破1%，为去年9月以来首见，10年期德国公债收益率与同年期美国公债收益率之差收缩至四个月以来最窄。欧元兑美元 上涨0.8%至三周高点1.1374美元。
短期市场焦点再度转向希腊。希腊与债权人的谈判本周进入关键阶段。
“本周若无法达成共识，就很难在6月底之前顺利出现解决方案，部分原因是该计划的再次展延需要取得一些国家议会的许可，”巴克莱分析师写道。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1330 1.1283 +0.42 -6.34 1.2097
美元/日圆 122.68 124.32 -1.32 +2.51 119.68
欧元/日圆 138.98 140.26 -0.91 -4.00 144.77
美元/瑞郎 0.9264 0.9310 -0.49 -6.81 0.9941
英镑/美元 1.5456 1.5384 +0.47 -0.75 1.5573
美元/加元 1.2236 1.2336 -0.81 +5.32 1.1618
澳元/美元 0.7767 0.7687 +1.04 -4.91 0.8168
新西兰元/美元 0.7195 0.7130 +0.91 -7.72 0.7797
欧元/瑞郎 1.0498 1.0503 -0.05 -12.71 1.2026
欧元/英镑 0.7330 0.7331 -0.01 -5.48 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3647 9.3556 +0.10 -1.10 9.4688
美元/挪威克朗 7.7068 7.7778 -0.91 +3.14 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/王洋/汪红英；审校 艾茂林/龚芳/徐文焰)
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