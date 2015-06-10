更新版 1-背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

(新增冰岛央行和泰国央行利率决议) 冰岛央行周三将指标七天抵押贷款利率从5.25%上调至5.75%，并称可能需要在8月再次 收紧政策。 泰国央行宣布维持利率在1.50%不变，一如预期。泰国央行称，政策委员会以7-0投票决 定维持利率不变。 澳洲央行总裁史蒂文斯周三表示，对必要时进一步降息的可能性持开放态度，并提醒称 鉴于家庭已承担庞大负债，政策更加宽松具有风险。 但他又称，距离开始考 虑升息还有相当长的时间。 日本央行审议委员佐藤健裕周三警告，维持大规模刺激政策的收益正在递减，并称维持 的时间过久可能带来问题，譬如推迟政府修复公共财政的行动。佐藤健裕称，日本央行的量 化质化宽松(QQE)能否奏效，以及未来能否顺利退出庞大的资产购买计划，取决于稳步恢复 日本财政健康。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率13.75% 2015年6月3日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.25% 2015年5月11日降25基点 一年期贷款利率5.10% 2015年5月11日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点 附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率12.5% 2015年4月30日降150个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 艾茂林; 审校 杜明霞)