路透基点：多家银行争取主办台湾世平高达60亿台币再融资--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，多家银行 正在争取主办世平兴业的三年期再融资联贷案，贷款规模可能高达等值60 亿台币(1.94亿美元)。 消息人士称，世平预计本月决定主办行。 这笔贷款料将包含台币及美元部分。 消息人士之一称，多数资金将用于为世平2012年12月取得的36亿台币 等值贷款再融资，其余用于营运资本。 2012年12月的旧贷款包含两部份，A为最高36亿台币，B为最高1.2亿 美元。台币部分利率为次级市场商票利率加码75个基点，美元部分为伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。两部分合计不得超过等值36亿 台币。 世平上次办理联贷是在2014年9月，完成一笔50亿台币三年期循环贷 款。 世平集团成立于1980年，总部位于台湾，为亚太第一半导体零组件通 路商。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。