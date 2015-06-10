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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 17:55 BJT

路透基点：多家银行争取主办台湾世平高达60亿台币再融资--TRLPC

路透香港6月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，多家银行
正在争取主办世平兴业的三年期再融资联贷案，贷款规模可能高达等值60
亿台币(1.94亿美元)。
    
    消息人士称，世平预计本月决定主办行。
    
    这笔贷款料将包含台币及美元部分。
    
    消息人士之一称，多数资金将用于为世平2012年12月取得的36亿台币
等值贷款再融资，其余用于营运资本。
    
    2012年12月的旧贷款包含两部份，A为最高36亿台币，B为最高1.2亿
美元。台币部分利率为次级市场商票利率加码75个基点，美元部分为伦敦
银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。两部分合计不得超过等值36亿
台币。
    
    世平上次办理联贷是在2014年9月，完成一笔50亿台币三年期循环贷
款。
    
    世平集团成立于1980年，总部位于台湾，为亚太第一半导体零组件通
路商。(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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