路透伦敦6月10日 - 以下为IRON FX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周二略微走贬，触及1.1210美元支撑后回升，又回到平盘附近。有鉴于汇价未能攻抵阻力线切入位1.1370，加上我们的短线摆动指标释出多空不一的讯号，我目前的立场已转为中立。相对强弱指标(RSI)在下降阻力线碰到阻力后转而朝下，但平滑异同移动平均线(MACD)已经站上阻力线位置。

欧元需攻破1.1370美元，方能确立四小时图的高点会再垫高，短期甚或将转而向上。这将促使欧元上看下道阻力1.1465美元。在下档方面，欧元若掼破1.1210美元，将确认短期上探功败垂成，或将挑战位于1.1135的下道支撑。大体看来，我相信欧元若断然收在1.1500美元心理关卡上方，将带来更大的利多意涵。

欧元/日圆：自6月3日以来，欧元即陷于整数关卡140.00附近狭幅游走。波动区间介于139.00-141.00间，我认为欧元需断然攻破141.00日圆，才能恢复上升趋势。如此一来，欧元初步可望上看下道阻力141.70。

然而，考量到我们的短线摆动指标及汇率走势呈现负背离，我对于欧元可能回贬仍抱持谨慎看法。在我看来，欧元于4月29日升破131.40，即表明趋势可能反转。因此，我认为欧元/日圆中期趋势将偏多。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1318 1.1283 +0.31 -6.44 1.2097

美元/日圆 122.63 124.32 -1.36 +2.46 119.68

欧元/日圆 138.78 140.26 -1.06 -4.14 144.77

美元/瑞郎 0.9268 0.9310 -0.45 -6.77 0.9941

英镑/美元 1.5434 1.5384 +0.33 -0.89 1.5573

美元/加元 1.2238 1.2336 -0.79 +5.34 1.1618

澳元/美元 0.7763 0.7687 +0.99 -4.96 0.8168

新西兰元/美元 0.7190 0.7130 +0.84 -7.79 0.7797

欧元/瑞郎 1.0487 1.0503 -0.15 -12.80 1.2026

欧元/英镑 0.7328 0.7331 -0.04 -5.51 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3541 9.3556 -0.02 -1.21 9.4688

美元/挪威克朗 7.6930 7.7778 -1.09 +2.96 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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