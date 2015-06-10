《汇市简讯》美元/日圆陷于短期区间

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 美元/日圆受杠杆买家及日本帐户买盘带动上涨
* 中长期投资大户是主要卖家
* 美国机构认为日本央行总裁黑田东彦讲话对美元/日圆的影响将逐步消退
* 现实的上行费波纳奇回档技术位为123.29(这是今日124.63-122.46跌势的38.2%回档位)
* 重要的下行水准是位于122.37的一目均衡基准线(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。