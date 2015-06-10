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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 18:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆陷于短期区间

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* 美元/日圆受杠杆买家及日本帐户买盘带动上涨

* 中长期投资大户是主要卖家

* 美国机构认为日本央行总裁黑田东彦讲话对美元/日圆的影响将逐步消退

* 现实的上行费波纳奇回档技术位为123.29(这是今日124.63-122.46跌势的38.2%回档位)

* 重要的下行水准是位于122.37的一目均衡基准线(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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