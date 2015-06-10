汽车产业：中国5月汽车销量连续第二个月下滑，凸显经济疲弱状况

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
全球最大汽车市场--中国的汽车销售放缓将加大很多汽车生产商所面临的挑战。这些汽车生产商同时还面临不断加剧的价格竞争。通用汽车(General Motors) 上月表示，已调降40款车型的中国市场零售指导价。
中国经济放缓程度比预期更严重，中国央行的经济学家周三将2015年国内生产总值(GDP)增幅预期从之前预估的7.1%下调至7%。
汽车销售放缓在中国今年工业生产减速中也有所体现。中国工业增加值增速徘徊在2008/09全球金融危机以来的低点附近。
今年1-5月汽车销量较上年同期仅增长2.1%，为2012年以来同期最低增幅，表明全年汽车销量增幅可能远远低于2014年全年增幅6.9%。
中国汽车工业协会在1月表示，预计今年乘用车和商务车销量总计增长7%至2,510万辆，但该协会在3月表示，销量增幅可能低于2014年水平。(完) (编译 徐文焰/汪红英；审校 李春喜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。