汽车产业：中国5月汽车销量连续第二个月下滑，凸显经济疲弱状况

全球最大汽车市场--中国的汽车销售放缓将加大很多汽车生产商所面临的挑战。这些汽车生产商同时还面临不断加剧的价格竞争。通用汽车(General Motors) 上月表示，已调降40款车型的中国市场零售指导价。

中国经济放缓程度比预期更严重，中国央行的经济学家周三将2015年国内生产总值(GDP)增幅预期从之前预估的7.1%下调至7%。

汽车销售放缓在中国今年工业生产减速中也有所体现。中国工业增加值增速徘徊在2008/09全球金融危机以来的低点附近。

今年1-5月汽车销量较上年同期仅增长2.1%，为2012年以来同期最低增幅，表明全年汽车销量增幅可能远远低于2014年全年增幅6.9%。