中国税制：环保税额标准与排污费一致，超标排放加倍计税--征求意见稿

路透北京6月10日 - 中国国务院法制办公室周三公布环境保护税法（征求意见稿），规定税额标准与现行排污费的征收标准基本一致；对超标、超总量排放污染物的，加倍征收环保税。对依照环保税法规定征收环保税的，不再征收排污费。

国务院法制办公室网站刊登的意见稿全文并显示，环保税的征税对象分为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声等四类，具体税目按照税目税额表的规定执行。

税额方面，意见稿还规定，省级政府可以统筹考虑本地区环境承载能力、污染排放现状和经济社会生态发展目标要求，在规定的税额标准上适当上浮应税污染物的适用税额，并报国务院备案。

意见稿并提出了两种加倍征税的情形，规定污染物排放浓度值高于国家或者地方标准的，或者污染物排放量高于规定的排放总量指标的，按照当地适用税额标准的两倍计征；上述两项指标均超标的，则三倍计征。

税收优惠方面，征求意见稿规定，对农业生产（不包括规模化养殖）、机动车、船舶和航空器等流动污染源排放的应税污染物免征环保税。

同时，城镇污水处理厂、城镇生活垃圾处理场向环境排放污染物不超过国家规定排放标准的，免征环保税。

纳税人排放应税大气污染物和水污染物低于排放标准50%以上且未超过污染物排放总量控制指标的，省级政府可以决定在一定期限内减半征收环保税。

中国财政部经济建设司副司长孙志5月初曾表示，进一步完善有利于资源节约、生态环境保护的税收政策体系；将积极推进环境保护的费改税，将配合国务院法制办、全国人大做好环境保护税的立法工作。 （完）

参看意见稿全文，请点选法制办公室网站：here (发稿 侯向明； 审校 张喜良)