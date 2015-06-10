欧洲汇市：英镑近两周高位，因英国公布4月工业生产优于预期

欧元兑英镑 缩减涨幅报0.7320英镑，在数据出炉前交投于0.7341。

“工业生产数据好于预期，为英镑带来提振，”伦敦一名现汇交易员表示。“但制造业数据令人失望，限制了英镑涨幅。”

交易商目前准备迎接英国央行总裁卡尼在伦敦市长官邸发表的年度演讲。去年他在演讲中表示，利率可能“比市场目前的预期更早”上升，推动英镑上扬。

投资者现预期英国央行将在2016年第二季升息。

英国财政大臣奥斯本也将在伦敦市长官邸发表讲话。根据他的演讲词摘要，他将会起草法案，迫使未来的政府在正常经济环境下，保持支出少于税收。

一些分析师认为，收紧财政政策可能令市场推后对升息时间的预期，从而可能在中期内令英镑承压。(完)

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