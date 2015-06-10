企业并购：日本保险商东京海上控股将斥资75亿美元收购美国同业HCC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京6月10日 - 日本东京海上控股 周三表示，已同意斥资75亿美元，收购美国专业保险公司HCC Insurance Holdings 。这将是今年日本企业规模最大的收购行动。
东京海上控股是日本以市值计最大的保险商。该公司在声明中称，预期将在10月-12月完成收购。
日本企业中，保险商在并购方面的热情尤为高涨。东京海上控股自2008年以来已经拿出超过80亿美元用于跨国收购，包括2008年斥资47亿美元购得美国同业Philadelphia Consolidated，以及2012年以大约27亿美元买下美国企业Delphi。
而收购HCC将是该公司最大的收购交易。
在此之前，日本今年迄今的跨国企业并购交易规模为385亿美元，较去年同期增长15%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。