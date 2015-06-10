企业并购：日本保险商东京海上控股将斥资75亿美元收购美国同业HCC

路透东京6月10日 - 日本东京海上控股 周三表示，已同意斥资75亿美元，收购美国专业保险公司HCC Insurance Holdings 。这将是今年日本企业规模最大的收购行动。

东京海上控股是日本以市值计最大的保险商。该公司在声明中称，预期将在10月-12月完成收购。

日本企业中，保险商在并购方面的热情尤为高涨。东京海上控股自2008年以来已经拿出超过80亿美元用于跨国收购，包括2008年斥资47亿美元购得美国同业Philadelphia Consolidated，以及2012年以大约27亿美元买下美国企业Delphi。

而收购HCC将是该公司最大的收购交易。