马来西亚期市：棕榈油连续第三日下滑，因库存攀升至六个月高位

路透吉隆坡6月10日 - 马来西亚棕榈油期货周三录得连续第三日的跌 势，之前一行业报告显示5月马来西亚库存升至六个月高位。 马来西亚棕榈油总署(MPOB)的数据显示，5月末棕榈油库存升2.5%至2 24万吨，为11月以来最高，市场预测为降至214万吨。 库存的攀升或终止棕榈油短暂的上升态势。周一市场曾触及逾三个月 高位。 CIMB Investment Bank种植业研究部门地区主管Ivy Ng说：“库存上 升是因为产出大于预期，这利空近期毛棕榈油价格。” “我们预计棕榈油库存6月将进一步增加，受季节性的产出上升推动 。这可能会打压毛棕榈油价格，除非需求明显加快，或坏天气影响产出。 ” 8月棕榈油期货 收跌1.2%至每吨2,290马币。 总成交量为29,243口，低于日均值35,000口。 船货调查机构ITS的数据显示，马来西亚6月1-10日棕榈油出口较上月 同期增长2.2%至468,975吨。 另一家船货调查机构SGS公布，马来西亚6月1-10日棕榈油出口量增长 1.9%至473,307吨。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞)