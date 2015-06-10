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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 18:57 BJT

马来西亚期市：棕榈油连续第三日下滑，因库存攀升至六个月高位

路透吉隆坡6月10日 - 马来西亚棕榈油期货周三录得连续第三日的跌
势，之前一行业报告显示5月马来西亚库存升至六个月高位。

    马来西亚棕榈油总署(MPOB)的数据显示，5月末棕榈油库存升2.5%至2
24万吨，为11月以来最高，市场预测为降至214万吨。
    
    库存的攀升或终止棕榈油短暂的上升态势。周一市场曾触及逾三个月
高位。
    
    CIMB Investment Bank种植业研究部门地区主管Ivy Ng说：“库存上
升是因为产出大于预期，这利空近期毛棕榈油价格。”
    
    “我们预计棕榈油库存6月将进一步增加，受季节性的产出上升推动
。这可能会打压毛棕榈油价格，除非需求明显加快，或坏天气影响产出。
”
        
    8月棕榈油期货 收跌1.2%至每吨2,290马币。

     总成交量为29,243口，低于日均值35,000口。
    
    船货调查机构ITS的数据显示，马来西亚6月1-10日棕榈油出口较上月
同期增长2.2%至468,975吨。
    
    另一家船货调查机构SGS公布，马来西亚6月1-10日棕榈油出口量增长
1.9%至473,307吨。 (完)
         
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    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
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 (编译 王洋; 审校 杜明霞)

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